Reggina heeft de komst van Filippo Inzaghi als nieuwe trainer aangekondigd. De 48-jarige voormalige aanvaller van Juventus en AC Milan heeft een driejarig contract ondertekend bij de Serie B-club.

Felice Saladini, de eigenaar van Reggina, zei blij te zijn met de komst van Inzaghi, met wie hij een project op lange termijn voor ogen heeft. 'Het gaat om een solide project gebaseerd op veel werk, concrete feiten en veel enthousiasme'. Ook zijn voorzitter Marcello Cardona kijkt uit naar de samenwerking. 'Met een bladzijde per keer schrijven we en consolideren we de toekomst van onze geweldige club.'

Samen met zijn eigen technische staf heeft 'Pippo' Inzaghi een driejarig contract ondertekend bij de Serie B-club. Hij krijgt de taak om Reggina terug naar de top van de ranglijst te leiden en te proberen de promotie, die hij eerder met Benevento verzekerde in 2019/20, veilig te stellen. Vorig seizoen stond de Italiaan aan het hoofd van Brescia in de Serie B, voordat hij op 23 maart werd ontslagen.

