Nog nooit had Andrea Pirlo een wedstrijd gecoacht, nog nooit had hij er één gewonnen. Zondag begon hij zijn trainersloopbaan met een 3-0 zege tegen Sampdoria. Bij de start van de Serie A sijpelden meteen de eerste toeschouwers binnen.

In afwachting van een nieuwe diepe spits (Suarez is in Barcelona nog altijd Italiaans aan het studeren om de Italiaanse nationaliteit te kunnen verkrijgen, Edin Dzeko zat bij AS Roma op de bank, zijn transfer is nog niet rond, omdat Arkadius Milik die hem zou vervangen niet bij Napoli weg geraakt) gaf de man die daardoor zijn kans kreeg meteen zijn visitekaartje af. De 20-jarige Zweed Dejan Kulusevski trapte zijn eerste bal direct binnen en liet al zien dat er voorin bij Juventus met hem rekening zal moeten gehouden worden.

Ook Cristiano Ronaldo maakte al een doelpunt. Pirlo zorgde meteen voor een verrassing door als linksachter voor een jeugdspeler te kiezen die zijn debuut maakte: de 21-jarige Gianluca Frabotta, een Italiaans jeugdinternational.

Opvallend: in de hoofdtribune van het Allianz-stadion zaten 1000 genodigden. Eerder had de Italiaanse overheid de vraag van de voetbalwereld om toeschouwers toe te laten negatief beantwoord. De heropening van de scholen op 7 september kreeg alle voorrang en dat mocht niet in gevaar komen door een paar weken later met volk op de voetbaltribunes het risico te lopen dat die scholen al snel terug dicht zouden moeten.

Daardoor verschoof de federale overheid de opening van de voetbaltribunes voor publiek naar half oktober. Dat was buiten de regionale overheden gerekend, waarvan in navolging van Emilia Romagna een paar andere regio's zaterdag aankondigden dat er wat hen betreft wel 1000 man in de eersteklassestadions mochten, zij het enkel met de nodige afstand, met mondmaskers en op de zitplaatsen. Daarop gaf ook de federale overheid toestemming.

Niet alle clubs openden de tribunes al dit weekend. Genoa gaf aan dat het de organisatie niet tijdig op punt kreeg. Voor Parma-Napoli was er wel volk in het stadion. Zij zagen niet alleen de goal van Dries Mertens, maar ook het uitstekende debuut van Victor Oshimen, die van Lille overkwam en voorheen bij Charleroi voetbalde, en na zijn prestatie zondag een topkwotering kreeg.

Voor de volgende weken wil men nagaan hoeveel fans er per club binnen mogen, in verhouding tot de stadionkwaliteit, en hetzelfde criterium toepassen voor de clubs uit tweede en derde afdeling.

