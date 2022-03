Volgens de Engelse krant The Daily Mail zou de UEFA serieus overwegen om het EK van 2028 met 32 landen te laten doorgaan. Maar die plannen vindt niet iedereen even leuk.

Het was een nieuwigheidje in 2016 toen het EK gespeeld werd met 24 landen. Van 1996 tot 2012 deden er namelijk telkens 16 me. Volgens velen was deze nieuwe uitbreiding de grens, want in totaal zijn er maar 55 landen aangesloten bij de UEFA. Dat betekent dus dat bijna de helft zich kan plaatsen voor het Europees kampioenschap. Hebben we wel nood aan al die landen, klonk het toen.

Maar de Europese voetbalbond UEFA wil het toernooi nog wat uitbreiden. Voor de editie van 2028 denkt de bond er namelijk aan om 32 landen te laten deelnemen. Dat zijn er evenveel als op het WK momenteel. Een werkgroep moet nog onderzoek doen, maar de uitbreiding zou binnen de UEFA veel steun genieten.

Al krijgt het dat niet daarbuiten. Meer deelnemers betekent namelijk ook meer wedstrijden en daar zit de Engelse spelersvakbond niet op te wachten. 'Dit is geen goede zaak voor het voetbal', reageeerde Maheta Molango, voorzitter van de Engelse spelersvakbond PFA. 'Het zal de kwaliteit van het spel alleen maar nog meer schaden. Kinderen krijgen niet de beste versie te zien van hun idolen, dat is gewoon de realiteit. Op de korte termijn levert het misschien financieel gewin op, maar op de lange termijn is het een slecht idee.'

Molango roept ook op dat de spelers worden gehoord bij een mogelijke uitbreiding, net zoals dat ook het geval was bij het debat over een tweejaarlijks WK. 'Zij komen er altijd pas achter als alles al beklonken is en moeten zich dan maar schikken naar de nieuwe realiteit. Ik denk dat we in gesprek moeten met de UEFA. Een derde van de spelers die deelnamen aan het laatste EK, speelde in dit land. Ze moeten een grotere stem krijgen in dit soort discussies.'

Groot-Brittannië is samen met Ierland een van de gegadigden om het EK over zes jaar te organiseren. In 2024 zal het toernooi doorgaan in Duitsland met 24 landen.

Het was een nieuwigheidje in 2016 toen het EK gespeeld werd met 24 landen. Van 1996 tot 2012 deden er namelijk telkens 16 me. Volgens velen was deze nieuwe uitbreiding de grens, want in totaal zijn er maar 55 landen aangesloten bij de UEFA. Dat betekent dus dat bijna de helft zich kan plaatsen voor het Europees kampioenschap. Hebben we wel nood aan al die landen, klonk het toen.Maar de Europese voetbalbond UEFA wil het toernooi nog wat uitbreiden. Voor de editie van 2028 denkt de bond er namelijk aan om 32 landen te laten deelnemen. Dat zijn er evenveel als op het WK momenteel. Een werkgroep moet nog onderzoek doen, maar de uitbreiding zou binnen de UEFA veel steun genieten.Al krijgt het dat niet daarbuiten. Meer deelnemers betekent namelijk ook meer wedstrijden en daar zit de Engelse spelersvakbond niet op te wachten. 'Dit is geen goede zaak voor het voetbal', reageeerde Maheta Molango, voorzitter van de Engelse spelersvakbond PFA. 'Het zal de kwaliteit van het spel alleen maar nog meer schaden. Kinderen krijgen niet de beste versie te zien van hun idolen, dat is gewoon de realiteit. Op de korte termijn levert het misschien financieel gewin op, maar op de lange termijn is het een slecht idee.'Molango roept ook op dat de spelers worden gehoord bij een mogelijke uitbreiding, net zoals dat ook het geval was bij het debat over een tweejaarlijks WK. 'Zij komen er altijd pas achter als alles al beklonken is en moeten zich dan maar schikken naar de nieuwe realiteit. Ik denk dat we in gesprek moeten met de UEFA. Een derde van de spelers die deelnamen aan het laatste EK, speelde in dit land. Ze moeten een grotere stem krijgen in dit soort discussies.'Groot-Brittannië is samen met Ierland een van de gegadigden om het EK over zes jaar te organiseren. In 2024 zal het toernooi doorgaan in Duitsland met 24 landen.