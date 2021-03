Voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini is er nog altijd van overtuigd dat het de juiste keuze was om het WK van 2022 aan Qatar toe te wijzen.

'De Arabische landen hebben al tien keer een kandidatuur gesteld om het WK te organiseren. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van het voetbal en dat is precies waarom ik voor hen heb gestemd. Voorwaarde was wel dat het WK zou plaatsvinden in december, wat nu het geval is', zegt de 65-jarige Platini vrijdag in het Duitse blad Die Welt.

De Fransman heeft evenmin spijt van de beslissing om het EK 2020, dat door corona met een jaar is uitgesteld, in twaalf verschillende landen te houden. 'Ik heb er echt geen spijt van. Dit EK zal het voetbal in Europa verder ontwikkelen want er zullen stadions worden gebouwd. Landen als Schotland, Ierland, Roemenië of Azerbeidzjan zullen er op een dag het EK kunnen organiseren', gelooft Platini.

De voormalige topvoetballer werd in 2015 door de Ethische Commissie van de FIFA geschorst samen met toenmalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter vanwege een verdachte betaling vanuit de organisatie aan Platini. Beide mannen hebben altijd aangevoerd dat het geld een uitgestelde betaling was voor consultancywerk dat Platini had gedaan. De oorspronkelijke schorsing van acht jaar werd in het geval van Platini, op dat moment FIFA-vicevoorzitter, gehalveerd. De weg naar een nieuwe job in het voetbal ligt dus open voor de Fransman, maar hij houdt de boot voorlopig af.

'Ik heb altijd gezegd dat ik al mijn opties op tafel laat. Maar ik moet ook iets vinden dat mij ligt. Vandaag geniet ik van de luxe om tijd te hebben', zegt hij. Zijn schorsing blijft Platini onrechtvaardig vinden. 'Ik blijf strijden tegen het onrecht en zal nooit opgeven, wat er ook gebeurt', verzekert hij.

Naar verluidt zou de openbare aanklager in Zwitserland de laatste hoorzittingen in het onderzoek naar de verdachte betaling van twee miljoen dollar in de komende weken organiseren.

