Zlatan Ibrahimovic heeft zich donderdag met LA Galaxy niet kunnen plaatsen voor de finale van de Western Conference in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS).

Geen finale in de Western Conference voor LA Galaxy en Zlatan Ibrahimovic. In de halve finales verloren ze na een spektakelstuk met 5-3 van stadsgenoot Los Angeles FC, het team van sterspeler Carlos Vela. De Mexicaan nam in El Trafico zelf twee doelpunten voor zijn rekening, de overige treffers kwamen op naam van Diego Rossi en Adam Diomande (2x). Voor Galaxy kwamen Christian Pavon, Ibrahimovic en Rolf Feltscher tot scoren. In de finale speelt Los Angeles FC woensdag tegen Seattle Sounders.

In de Eastern Conference spelen titelverdediger Atlanta United en Toronto FC de finale. Het Atlanta van de Nederlandse coach Frank de Boer won met 2-0 van Philadelphia Union. Julian Gressel en Josef Martínez kwamen voor eigen publiek tot scoren. Toronto FC, de ploeg van ex-Rode Duivel Laurent Ciman, plaatste zich woensdagavond al als eerste club voor de finale van de Eastern Conference. De Canadezen haalden het met 1-2 van New York City FC. Alejandro Pozuelo (ex-Genk) was met twee treffers de matchwinnaar bij de bezoekers.

