Ploegmaat Hazard: 'Hij is een van de beste drie spelers ter wereld'

Dat Chelsea in de League Cup met 1-2 op Liverpool ging winnen, heeft het te danken aan één man: Eden Hazard. Met een vrije trap lag hij aan de basis van de gelijkmaker, om daarna met een magistrale slalom uit te pakken en de bal snoeihard vanuit een schuine hoek in de netten te rammen.

Ook de statistieken van de 27-jarige Belg in de Premier League dit seizoen spreken voor zich: na zes speeldagen zit hij al aan vijf goals en twee assists.

Lof van Kovacic

Indrukwekkend, zo vindt ook Mateo Kovacic. De Kroatische middenvelder voetbalt dit seizoen bij Chelsea op huurbasis. Hij sprak zijn bewondering uit voor onze landgenoot in de Engelse media.

'Hij is écht heel goed. Ik wist niet dat hij zó goed was. Natuurlijk wist ik dat hij een grote speler was, maar nu ik hem elke dag zie trainen, besef ik hoe ongelooflijk hij is.'

Kovacic vond zelfs dat Hazard altijd één van de drie finalisten had moeten zijn voor de FIFA-voetballer van het jaar. Nu waren dat Luka Modric, Cristiano Ronaldo en Mohamed Salah. 'Voor mij is Hazard op dit moment een van de beste drie spelers ter wereld.'

De Kroaat is goed geplaatst om te vergelijken, want hij maakte Cristiano Ronaldo mee bij Real Madrid, kent Lionel Messi van de confrontaties met Barcelona in La Liga en voetbalt samen met Modric bij de Kroatische nationale ploeg.