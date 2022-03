Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op het Italiaanse drama van Palermo en ziet bondscoach Roberto Mancini niet als de grote verantwoordelijke.

Heel snel wordt er in het voetbal geoordeeld en veroordeeld. Nadat Italië zich niet plaatste voor het WK, na een pijnlijke nederlaag tegen Noord-Macedonië, heet het dat bondscoach Roberto Mancini niet snel genoeg kan opstappen. Het is de kortzichtigheid ten top.

...

Heel snel wordt er in het voetbal geoordeeld en veroordeeld. Nadat Italië zich niet plaatste voor het WK, na een pijnlijke nederlaag tegen Noord-Macedonië, heet het dat bondscoach Roberto Mancini niet snel genoeg kan opstappen. Het is de kortzichtigheid ten top.In november 2017 lag de Italiaanse ploeg aan scherven toen de kwalificatie voor het WK werd gemist. Roberto Mancini was het die toen oude principes overboord gooide en streefde naar de schoonheid van het spel. Hij maakte duidelijk wat je kan bereiken als je over kwaliteit beschikt, maar vooral ook als je dat koppelt aan een plan. Mancini experimenteerde in de aanloop naar het EK met 73 spelers, gaf jongeren de kans zich te ontwikkelen, smukte de roestige carrosserie op en zorgde voor een nieuwe motor. Hij voorspelde bij zijn aanstelling dat er met deze ploeg een titel zou behaald worden en bracht met Italië tijdens het EK een ode aan het voetbal De trainer en de ploeg werden na de Europese titel net niet verpletterd onder alle lofbetuigingen.En nu, nadat het WK voor de tweede opeenvolgende keer werd gemist, kent Roberto Mancini er blijkbaar meer van. Er was tegen Noord-Macedonië veel balbezit, er waren een paar kansen, maar ze werden niet verzilverd. Het is het probleem van het Italiaanse voetbal: er zijn geen echte opportunisten. Terwijl Ciro Immobile bij Lazio 21 doelpunten maakte in 30 matchen is er van die productiviteit bij de Sqaudra niets te zien.Pure afwerkers waren er ook tijdens het EK niet, maar toen werd er vanuit alle linies gescoord. En was er aanvoer vanuit het middenveld. Ook dat ontbrak tegen Noord-Macedonië. De op het EK zo belangrijke Jorginho zit in een mindere periode en dat gaat ten koste van de schoonheid van het spel. Net zoals andere spelers niet met dezelfde allure voetballen als acht maanden geleden.Moet je dat Mancini aanwrijven? Bondsvoorzitter Gabriele Gravina sprak de hoop uit dat de bondscoach gewoon aanblijft. Hij gelooft volop in dienst project. Ze zijn er nog, de bestuurders die zich in moeilijke momenten niet laten meeslepen door emotie maar nog altijd in staat zijn rationeel te denken.