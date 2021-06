Robert Lewandowski, de sterspits van Bayern München, heeft er een zure avond in Sint-Petersburg opzitten. Zijn Polen, dat voor de vierde keer op rij deelneemt aan een EK-eindronde, verloor van Slovakije met 2-1 na een boeiende partij vol plotwendingen. Werk aan de winkel dus tegen Spanje (19/06) en Zweden (23/06).

De Polen legden in het begin van de wedstrijd het tempo op, met een pak meer balbezit. Slovakije, dat in een laag blok zonder spits speelde, kon in de aanvangsfase geen dreiging creëren, maar in de 18e minuut kwamen de Slovaken dan toch op voorsprong. Linksbuiten Robert Mak (Ferencvaros) kreeg de bal op de linkerflank aangespeeld, dribbelde te gemakkelijk langs twee Poolse verdedigers en knalde via de paal en Wojech Szczesny (Juventus) binnen. De owngoal kwam op zijn conto, waardoor hij de eerste doelman ooit werd in de EK-geschiedenis die een owngoal maakte. Tegen het einde van de eerste helft kwam er iets meer druk van Polen, maar de verrassende 0-1 bleef op het scorebord staan.

Voor Slovakije kon de tweede helft niet slechter beginnen. Al na 28 seconden kon middenvelder Karol Linetty (Torino) in de baklijn de 1-1 binnenleggen op een assist van de linkerkant van Maciey Rybus (Lokomotiv Moskou). In de 62e minuut viel Polen echter met een man minder. Verdedigende middenvelder Grzegorz Krychiowiak (Lokomotiv Moskou) slikte een tweede gele kaart nadat hij op de voet ging staan van Jakub Hromada (Slavia Praag) en hij moest onherroepelijk van het veld.

Verdediger en ploegmaat van Romelu Lukaku bij Inter Milan Skriniar (69.) duwde Polen nog wat dieper in de put. Hij plukte de bal uit de lucht na een doorgekopte hoekschoep en knalde de bal droog en hard in doel voor de 1-2. Patrik Hrosovsky van Racing Genk mocht in de 79e minuut invallen om de overwinning vast te houden voor Slovakije. Polen drukte door en dat leidde in de slotfase nog tot enkele kansen. In de 89e minuut kon Lewandowski koppen op een gevaarlijke hoekschop maar hij raakte er net niet bij.

De Slovaken steken tegen alle verwachtingen, maar verdiend de drie punten op zak. In dezelfde groep ontvangt Spanje later maandag (21 uur) in Sevilla Zweden. (Belga)

