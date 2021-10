Ondanks de 1-5-nederlaag tegen Manchester City maakte Club Brugge dit seizoen al indruk in de Champions League. Welke Europese match van blauw-zwart is u het meest bijgebleven?

Onder de poll vindt u meer info over de wedstrijden.

1. Liverpool-Club Brugge 1-0 (10 mei 1978, finale Europacup I)

Club Brugge is de enige Belgische ploeg die ooit de finale van Europacup I (de latere Champions League) speelde. Meer dan 43 jaar geleden nam het team van de legendarische coach Ernst Happel het op tegen het Liverpool van de al even legendarische Bob Paisley. Kenny Dalglish besliste de wedstrijd in de 63e minuut, Club kon niet meer tegenstoten.

2. Club Brugge-Borussia Dortmund 5-0 (9 december 1987, 1/8 finale UEFA Cup)

1986/87 was het seizoen waarin alles - of beter: bijna alles - lukte in de Europese campagne van Club Brugge. Zware pandoeringen in uitwedstrijden werden thuis met glans rechtgezet. Zo ook in de 1/8 finale van de UEFA Cup. In Dortmund ging blauw-zwart kopje onder met 3-0. Maar thuis werd het, na verlengingen, maar liefst 5-0. 'Men noemde Club dat jaar de feestploeg', zei Leo Van der Elst, die die avond drie keer scoorde, er achteraf over.

3. AC Milan-Club Brugge 0-1 (22 oktober 2003, poulefase Champions League)

Eén naam: Andrés Mendoza. De Peruaanse spits maakte in San Siro een memorabel doelpunt tegen een ijzersterke verdediging met onder meer Alessandro Nesta en Paolo Maldini. Meteen ook het hoogtepunt in zijn carrière. Een ongelooflijk sterk keepende Dany Verlinden en de cool van de Noorse trainer Trond Sollied deden de rest.

4. Real Madrid-Club Brugge 2-2 (1 oktober 2019, poulefase Champions League)

Een stuntelige en bij zijn twee goals elke keer struikelende Emmanuel Dennis zorgde wel voor consternatie in Santiago Bernabéu toen er aan de rust 0-2 op het bord stond. De Koninklijke zette de scheve situatie nog enigszins recht in de tweede helft, maar Club Brugge toonde in Madrid dat het elke tegenstander pijn kan doen.

5. Club Brugge-PSG 1-1 (15 september 2021, poulefase Champions League)

Alle binnen- én buitenlandse media waren het er die dag over eens: Noa Lang, Hans Vanaken en Charles De Ketelaere maakten meer indruk dan Kylian Mbappé, Neymar en Lionel Messi. Het supertrio (dat van PSG) stond die dag voor het eerst samen op het veld, maar een succes werd dat niet. Integendeel, Club had nog de beste kansen op een overwinning, maar het bleef uiteindelijk steken op een gelijkspel.

Onder de poll vindt u meer info over de wedstrijden.1. Liverpool-Club Brugge 1-0 (10 mei 1978, finale Europacup I)Club Brugge is de enige Belgische ploeg die ooit de finale van Europacup I (de latere Champions League) speelde. Meer dan 43 jaar geleden nam het team van de legendarische coach Ernst Happel het op tegen het Liverpool van de al even legendarische Bob Paisley. Kenny Dalglish besliste de wedstrijd in de 63e minuut, Club kon niet meer tegenstoten.2. Club Brugge-Borussia Dortmund 5-0 (9 december 1987, 1/8 finale UEFA Cup)1986/87 was het seizoen waarin alles - of beter: bijna alles - lukte in de Europese campagne van Club Brugge. Zware pandoeringen in uitwedstrijden werden thuis met glans rechtgezet. Zo ook in de 1/8 finale van de UEFA Cup. In Dortmund ging blauw-zwart kopje onder met 3-0. Maar thuis werd het, na verlengingen, maar liefst 5-0. 'Men noemde Club dat jaar de feestploeg', zei Leo Van der Elst, die die avond drie keer scoorde, er achteraf over.3. AC Milan-Club Brugge 0-1 (22 oktober 2003, poulefase Champions League)Eén naam: Andrés Mendoza. De Peruaanse spits maakte in San Siro een memorabel doelpunt tegen een ijzersterke verdediging met onder meer Alessandro Nesta en Paolo Maldini. Meteen ook het hoogtepunt in zijn carrière. Een ongelooflijk sterk keepende Dany Verlinden en de cool van de Noorse trainer Trond Sollied deden de rest.4. Real Madrid-Club Brugge 2-2 (1 oktober 2019, poulefase Champions League)Een stuntelige en bij zijn twee goals elke keer struikelende Emmanuel Dennis zorgde wel voor consternatie in Santiago Bernabéu toen er aan de rust 0-2 op het bord stond. De Koninklijke zette de scheve situatie nog enigszins recht in de tweede helft, maar Club Brugge toonde in Madrid dat het elke tegenstander pijn kan doen.5. Club Brugge-PSG 1-1 (15 september 2021, poulefase Champions League)Alle binnen- én buitenlandse media waren het er die dag over eens: Noa Lang, Hans Vanaken en Charles De Ketelaere maakten meer indruk dan Kylian Mbappé, Neymar en Lionel Messi. Het supertrio (dat van PSG) stond die dag voor het eerst samen op het veld, maar een succes werd dat niet. Integendeel, Club had nog de beste kansen op een overwinning, maar het bleef uiteindelijk steken op een gelijkspel.