Poll: wie is de GOAT?

Hamilton of Schumacher? Federer of Nadal? Jordan of James? Maradona/Pelé of Messi/Ronaldo? In het vreemde sportjaar 2020 laaide de discussie over wie in bepaalde sporten The Greatest of All Time, of kortweg The GOAT, is meer dan ooit op. Daarom vragen we u naar uw mening, in de zoektocht naar de allerbeste atleet (m/v) ooit in diverse sporten.

© Getty Images