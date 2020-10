Op vrijdag 23 oktober wordt Pelé 80 jaar, hét moment om een aloude discussie van onder het stof te halen: wie is nu de grootste voetballer aller tijden?

We hebben het privilege om in een tijdperk te leven waarin twee uitzonderlijke voetballers aan de slag zijn: Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

Maar in het verleden liepen er nog andere grote kanonnen op het veld. Wie was volgens u de beste?

