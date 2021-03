Borussia Dortmund en het verrassende FC Porto van coach Sergio Conceiçao hebben zich dinsdagavond als eerste teams geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Dortmund had in de terugwedstrijd van de achtste finales genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen Sevilla. FC Porto schakelde ondanks een 3-2 uitnederlaag Juventus na verlengingen uit.

Borussia Dortmund, met Thorgan Hazard aan de aftrap en Thomas Meunier op de bank, ging medio vorige maand in de heenwedstrijd van de achtste finales al met 2-3 winnen in Andalusië en nam in Westfalen reeds in de eerste helft de laatste twijfels weg, met het openingsdoelpunt van de onvermijdelijke Erling Haaland, op aangeven van Marco Reus.

Sevilla had na het resultaat uit de heenwedstrijd de bui reeds zien hangen en was zonder al te veel ambities naar Duitsland afgereisd. Coach Julen Lopetegui had zijn basiself dan ook flink door elkaar gehaald.

Haaland dikte met zijn tweede van de avond, zijn twintigste in amper veertien CL-duels, na 54 minuten aan tot 2-0, twintig minuten voor affluiten zorgde Youssef En Nesyri van op de stip voor de aansluitingstreffer. Twee minuten voordien was Hazard naar de kant gehaald. En Nesyri zorgde in de blessuretijd nog voor de gelijkmaker, Thomas Meunier was een minuut voordien ingevallen.

Juventus

Juventus was enkele weken geleden de enige uitploeg die tegen een nederlaag aanliep in de heenwedstrijden van de achtste finales. De regerende Italiaanse landskampioen keerde uit Portugal terug met een 2-1 nederlaag, dankzij het uitdoelpunt niet eens zo'n slecht resultaat. Zelf één doelpuntje scoren en de boel achterin gesloten houden moest voldoende zijn voor Juve in de terugwedstrijd, maar het draaide helemaal anders uit. Na een duidelijke strafschopovertreding opende Sergio Oliveira al na negentien minuten de score voor de bezoekers uit Porto.

Gelukkig voor de thuisploeg was er in het begin van de tweede helft al de schitterende gelijkmaker van Federico Chiesa, na een afleggertje van Cristiano Ronaldo. Het doelpunt van de hoop en niet veel later bracht aanvaller Mehdi Taremi de bezoekers helemaal in de problemen, door een totaal overbodige tweede gele kaart te pakken. Juventus duwde door en net voorbij het uur was Chiesa er met een rake kopbal al met de 2-1, na een uitgemeten assist van Cuadrado vanuit de half-ruimte. In blessuretijd werd de 3-1 van Morata afgekeurd wegens buitenspel en zo werden het verlengingen.

Met een man meer bleef het toch opvallend hoeveel moeite Juventus had met dit Porto, dat in de tweede verlenging loon naar werken kreeg toen Oliveira met een rake vrije trap de 2-2 op het bord zette, meteen ook het doelpunt van de kwalificatie. Adrien Rabiot zorgde amper een minuut later nog voor de 3-2, verder kwam Juve niet meer.

Einde reeks landstitels

Een Europese exit dus voor Juventus, dat zijn seizoen hoopte te redden op het kampioenenbal. In Italië lijkt er dit seizoen immers een einde te zullen komen aan de reeks van negen landstitels op rij. In de Serie A staat de Oude Dame pas op de derde plaats, op tien punten van het Inter van Romelu Lukaku. Woensdag is er de clash PSG-Barcelona en trekt Liverpool naar Boedapest voor een nieuwe confrontatie met Leipzig. Barcelona ging drie weken geleden in de heenmatch in eigen huis met pijnlijke 1-4 cijfers onderuit.

Liverpool zette de voorbije weken in de Premier League een abominabele reeks van zes nederlagen in zeven duels neer, maar won in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League wel met 0-2 van Leipzig. Net als het heenduel gaat ook de terugwedstrijd woensdag door in Boedapest. Strenge reisrestricties in Duitsland zijn daarvan de oorzaak. Leipzig won in de Bundesliga zijn laatste zes wedstrijden en blijft zo koploper Bayern uitdagen. Het verschil bedraagt nauwelijks twee punten.

Volgende week dinsdag gaan de terugwedstrijden in de Champions League verder met Manchester City-Borussia Mönchengladbach en Real Madrid-Atalanta Bergamo. Mogelijk viert Eden Hazard dan zijn zoveelste terugkeer na een spierblessure. Volgende week woensdag sluiten Bayern München-Lazio en Chelsea-Atlético Madrid de achtste finales af.

