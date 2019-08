Niet enkel Club Brugge heeft er een dolle partij op zitten in de derde voorronde van de Champions League. Ajax kreeg drie strafschoppen in een 3-2 zege, terwijl Porto thuis net geen 0-3 goedmaakte na de rust. Ook Celtic is uitgeschakeld.

Nogal wat vaste klanten op het kampioenenbal kwamen gisteren in actie. Beginnen doen we met de halve finalist van 2018: Ajax. De Amsterdammers moeten ondanks hun mooie prestaties vorig seizoen en het Nederlands kampioenschap opnieuw twee voorrondes spelen. In de heenmatch namen ze alvast een optie op de play-offs na een 2-2 in en tegen het Griekse PAOK Saloniki, waar sinds kort Anderson Esiti (ex-KAA Gent) in de basis staat.

De Ajacieden mochten thuis de klus klaren en startten ook als beste. Donny Van de Beek - nog steeds in de belangstelling van Real Madrid - strandde tweemaal op Alexandros Pachalakis. Plots viel de goal aan de overkant. Diego Biseswar (ex-Feyenoord) klopte André Onana met een puntertje.

Drie penalty's

De ploeg van Erik Ten Hag liet het niet aan hun hart komen en bleef drukken. Dat leverde een eerste penalty op na een duwfout op David Neres, maar Dusan Tadic miste. In de 43e minuut kwam de gelijkmaker er toch na handspel en een nieuwe strafschop. Deze keer miste de Servische aanvoerder van Ajax niet.

In de tweede helft bleek PAOK ook niet echt bij machte nog een overwinning uit de brand te slepen en na een kopbaldoelpunt van Nícolas Tagliafico brak de veer bij de Grieken. Een derde elfmeter na opnieuw een duwfout trok Ajax volledig over de streep. Biseswar kon in het slot echter nog milderen tot 3-2 maar voor een beslissende gelijkmaker was het al te laat. De Amsterdammers stoten nu net als Club door naar de play-offs en ontmoeten daar APOEL Nicosia (Cyprus) waar Boy Waterman (ex-PSV en -AZ) op de bank zit.

Drama in Dragão

Porto had minder geluk gisteren. Na een 0-1 zege op het veld van het Russische Krasnodar leken de Portugezen het te m mogen afmaken in het eigen Estadio de Dragão, maar na twee minuten al veegden de bezoekers Porto's voorsprong van het scorebord. De kopbal van Tonny Vilhena gaf Krasnodar vleugels, want in een dramatisch vervolg van de eerste helft diepten ze de voorsprong zelfs uit tot 0-3 na twee doelpunten van rechtsvoor Malomed Suleymanov.

Porto herpakte zich in de tweede helft en drukte de Russen volledig weg. Het leverde hen 25 schoten op, waarven er echter maar twee het net invlogen. Ook de powerplay op het einde met beren Moussa Marega en Vincent Aboubakar leverde geen gelijkmaker op. Krasnodar door op uitdoelpunten en zij bekampen Olympiakos in de laatste voorronde.

Dol slot

Ten slotte ook geen Champions League voor Boli Bolingoli dit jaar. De Celtic-spelers trad niet aan in de terugmatch gisteren versus het Roemeense Cluj en zag zijn ploeg met 3-4 kopje onder gaan. Na het doelpunt Ciprian Deac, konden de Schotten de achterstand eerst wel ongedaan maken.

Een dol slotkwartier draaide de rollen echter nog eens om. De Roemeense landskampioen scoorde nog driemaal en bekert verder op het kampioenbal. Celtic wordt net als Porto en PAOK naar de Europa League verwezen. Net als de Portugezen hadden ze meer dan dubbel zoveel schoten op doel. Het bewijs van kwaliteit boven kwantiteit.