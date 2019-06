Zes weken lang kiest Sport/Voetbalmagazine de beste voetballer aller tijden uit een bepaald land. Deel 4: uit het keizerlijke leven van Franz Beckenbauer. 'Als een figuur als Beckenbauer niet zou bestaan, dan moet je hem uitvinden.'

Het was in de zomer van 2006. Duitsland maakt zich in eigen land op voor het WK dat zou uitgroeien tot een organisatorisch meesterwerk, tot een verbroederingsfeest tussen oost en west. Het tweede Duitse televisienet ZDF besloot voor de wedstrijden van de nationale ploeg een nieuwe analist te presenteren: Jürgen Klopp. Die was op dat moment trainer van het modale Mainz 05, niet toevallig de stad waar de hoofdzetel van de zender is gevestigd. Maar Klopp stond vooral bekend als een redenaar met een zeer groot analytisch vermogen. Als het moest kon hij het publiek wat entertainen.

...