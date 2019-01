Portret van Ajax-toptalent De Jong: 'Laat mij maar gewoon Frenkie zijn'

Een koude decemberdag in 2012. Het is druk op de jeugdvelden van Willem II. Ook Ali Dursun is uiteraard weer van de partij. Samen met zijn vrouw Carola kijkt hij naar de wedstrijd van zoon Mike. Nadien gaat Dursun ook even op de andere velden kijken. Helemaal achteraan op het complex spelen de C1-junioren tegen Sparta. 'Wat ik toen zag, was niet normaal', heeft Dursun inmiddels al zo vaak verteld. 'Een jongen met blonde haren speelde met nummer 10 achter op zijn shirt. De keeper schoot de bal uit en ik zag hem al even daarvoor heel druk over zijn schouders kijken. Vervolgens nam hij de bal uit de lucht in de loop aan, deed de Zidane-draai en gaf met links een waanzinnige steekpass. Zijn ploeggenoot Bilal Ould-Chick kneep naar binnen en scoorde. Dat was mooi, maar het ging me om dat jochie met die blonde haren. Hij heette Frenkie. Ik dacht echt: wow, dit heb ik nog nooit gezien. Ik weet nog dat ik mijn autosleutels aan Carola gaf en zei: ga maar alvast naar huis, ik moet hier blijven, ik moet deze jongen zien.'

...