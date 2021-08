Barcelona moet Lionel Messi laten gaan door de financiële regelgeving van La Liga. De grote man achter de organisatie is Javier Tebas. Hij wordt gezien als de grote schuldige voor het vertrek van de Argentijn en is zeker geen onbesproken blad.

Door Tom Knipping

...

Door Tom Knipping'De regels van La Liga en de Financial Fair Play maken het ons onmogelijk om Messi een nieuw contract aan te bieden', liet Barcelonavoorzitter Joan Laporta vrijdagmiddag weten. De echte schuldige volgens de Catalaanse club is dus La Liga en zijn voorzitter Javier Tebas. Die zit al sinds 2013 op zijn troon bij de Spaanse competitie, maar wie is de man eigenlijk? Javier Tebas (59) is een geboren Costa Ricaan met roots in het Spaanse Huesca. De afgestudeerde advocaat en fan van Real Madrid adviseerde al een stuk of tien clubs voordat hij acht jaar geleden een gooi doet naar het leiderschap van La Liga.Een kleurrijke man die al een verfilmde roman op zijn naam bracht, maar ook omstreden is door zijn ferme politieke statements en betrokkenheid bij de extreemrechtse partij New Force in de jaren tachtig. De patron van het Spaanse voetbal maakt ruim gebruik van de vrijheid van meningsuiting en zorgt daarmee regelmatig voor commotie. Tebas staat garant voor vele controversiële uitspraken die hij soms mixt met politieke denkbeelden. Wordt Catalonië onafhankelijk, dan moeten ploegen als FC Barcelona en Espanyol maar een eigen competitie beginnen.In de Spaanse zijn ze niet welkom. In de loop der jaren dreigen niet alleen FC Barcelona, Internazionale en Manchester City met rechtszaken nadat ze zijn bestookt met een verbale Tebasgranaat, hij haalt ook de journaals met standpunten tegen abortus en rechtsgeoriënteerde stemadviezen. De voormalige coach Javier Clemente vergelijkt de uitgesproken voetbalbestuurder zelfs eens met een nazistische concentratiekampbaas.Wanneer Tebas aan het hoofd van La Liga komt in 2013, presenteert hij zich als fel criticaster van de Spaanse bond, die hij met gepeperde stellingen onder vuur neemt. Tebas heeft de steun van 32 van de 42 van de Spaanse clubs uit de bovenste twee divisies die het slechte beleid van de bond beu zijn en hem een mandaat geven om meer macht naar La Liga te trekken. Net als in Engeland moet de bond zich vooral bezighouden met kerntaken zoals het opleiden van scheidsrechters en trainers, terwijl de competitie-organisatie de leiding heeft bij het vermarkten en vercommercialiseren van het voetbal.Tebas belooft bij zijn aanstelling dat hij de rotzooi gaat opruimen na omkopings- en corruptieschandalen, en geweld- en racisme-incidenten in de stadions worden hard aangepakt. Vanuit economisch oogpunt is het doel om naar Engels voorbeeld een schone, attractieve, evenwichtige competitie neer te zetten die over de hele wereld kan worden verkocht. Tebas schroomt daarbij niet om ook FC Barcelona en Real Madrid op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Zolang zij de rest wegconcurreren met waanzinnige tv-deals zal La Liga nooit een bolwerk worden waarvoor van Alaska tot Australië grote bedragen worden neergeteld. Besloten wordt om de rechten collectief te gaan verkopen en met een socialere verdeelsleutel krijgt ook de onderkant van de competitie een bredere basis dan tijdens de crisisjaren.Soms is zijn leiderschap op het autoritaire af, bijvoorbeeld door te dreigen om de persaccreditaties in te trekken van journalisten die spelers andere vragen stellen dan voetbalgerelateerde. Succesvol is La Liga onder zijn strakke leiding echter wel: Tebas weet het tij al snel te keren.La Liga vergelijkt hij met beroemde entertainmentmerken als Warner Bros en Disney, en om wereldwijd het marktaandeel te vergroten komt Tebas met steeds radicalere ideeën. Na de invoering van nieuwe speeltijden ontstaat in 2018 grote consternatie als hij aankondigt dat hij Girona tegen Barcelona op een ander continent wil laten spelen, net zoals dat al gebeurt door bijvoorbeeld de Amerikaanse geldmachines NFL en NBA. Die werken wedstrijden af in Londen en Parijs. Het vizier van La Liga gaat op de Verenigde Staten, maar ook China kan uiteindelijk een optie worden voor Spaanse competitiewedstrijden. 'Waarom zouden wij dat ook niet gaan doen? Dat is belangrijk om ons merk verder te ontwikkelen.'Het is een van zijn plannen die er nog niet zijn doorgekomen, na felle oppositie van supporters en vooral de spelersvakbond. Maar zoomen we uit, dan is La Liga er tussen 2015 en 2018 wel in geslaagd om het wereldwijde tv-publiek te verdrievoudigen. Eén miljard kijkers werden drie miljard kijkers. Het internationaal georiënteerde beleid is behoorlijk succesvol, want in het buitenland wordt intussen net zoveel geld omgezet als met binnenlandse contracten.Intussen is Tebas zelf internationaal een machtige speler en veelgevraagde spreker geworden, die in interviews en tijdens lezingen regelmatig wild om zich heen slaat naar plannen en bestuurders die de status van La Liga ondergraven. Als het commercieel interessante icoon Neymar wordt weggekaapt door het opkomende PSG, zijn volgens hem de Financial Fair Play-regels overtreden en staan de sjeiks en Neymar onder toeziend oog van de UEFA 'in het zwembad te pissen'. Recent haalde hij nog flink uit naar de topclubs en de UEFA nadat ze samen een besloten Champions League hadden bedacht, die in de praktijk een nieuwe concurrent van La Liga zou worden. 'Een absolute mislukking die het gat tussen arm en rijk zal vergroten.'Welke plannen er nu op de rol staan? China veroveren en de Super League koste wat kost tegenhouden. Dat zorgde ervoor dat Lionel Messi zijn Spaanse competitie moest verlaten. Het is zeker niet de laatste daad van de Ligavoorzitter.