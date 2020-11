Op zijn 35e is Cristiano Ronaldo nog altijd dé vedette van Portugal met een recordaantal caps en doelpunten (101). Maar ook al heeft CR7 niet het eeuwige leven, de Portugezen hoeven zich geen zorgen te maken, want de opvolging is verzekerd.

Bijna de helft van de spelers die de Portugese bondscoach Fernando Santos de laatste keer opriep, speelt in Engeland. De Premier League is een goed nest voor Portugese goudhaantjes, te beginnen met de meest opvallende van het moment, Diogo Jota (23). De jonge goalgetter, die afgelopen zomer voor 50 miljoen euro van Wolverhampton naar Liverpool verkaste, kende een sensationeel seizoensbegin. Hoewel hij werd aangetrokken als supersub, probeert hij toch stilaan de basisplaats van Roberto Firmino af te snoepen in het quasi onwrikbare aanvallende trio met ook nog Mohamed Salah en Sadio Mané. Hij zit al aan zeven goals in amper tien wedstrijden en maakte er vorige week in de Champions League drie tegen Atlanta.

...

Bijna de helft van de spelers die de Portugese bondscoach Fernando Santos de laatste keer opriep, speelt in Engeland. De Premier League is een goed nest voor Portugese goudhaantjes, te beginnen met de meest opvallende van het moment, Diogo Jota (23). De jonge goalgetter, die afgelopen zomer voor 50 miljoen euro van Wolverhampton naar Liverpool verkaste, kende een sensationeel seizoensbegin. Hoewel hij werd aangetrokken als supersub, probeert hij toch stilaan de basisplaats van Roberto Firmino af te snoepen in het quasi onwrikbare aanvallende trio met ook nog Mohamed Salah en Sadio Mané. Hij zit al aan zeven goals in amper tien wedstrijden en maakte er vorige week in de Champions League drie tegen Atlanta. Ook een andere Engelse topclub, Manchester City, trok de portemonnee ver open, voor Rúben Dias (23), nog zo'n Portugees goudklompje. De centrale verdediger kostte de Citizens 68 miljoen euro en wierp zich al op als onbetwiste titularis, zowel bij zijn club als de nationale ploeg (22 caps). Iedereen in de kleedkamer erkent zijn kwaliteiten, bevestigde Kyle Walker voor de microfoon van BT Sport: 'Rúben Dias en Aymeric Laporte zijn geweldig. Vooral Rúben. Sinds hij hier aankwam, speelt hij zowat alles. Hij is absoluut een belangrijke aanwinst, iemand met veel capaciteiten.' Bij City speelt hij aan de zijde van Bernardo Silva (26), die ook nog een mooie toekomst heeft bij de Seleção. Wanneer je het hebt over de Portugezen in de Premier League, kun je niet om Wolverhampton heen. Dankzij de goeie relatie van Jorge Mendes met de Wolves telt de groep van coach Nuno Espírito Santo niet minder dan negen Portugese spelers in haar rangen. Enkele vaste waarden van de nationale ploeg, zoals João Moutinho, Rui Patricio en Nelson Semedo, maar toch vooral jongeren. Rúben Neves (23) is wel al drie jaar bij de Engelsen, terwijl vleugelspeler Pedro Neto (20) een jaar later kwam. De club van Leander Dendoncker gaf afgelopen zomer ook nog een recordbedrag van 40 miljoen euro uit aan de jonge belofte Fábio Silva (18). De aanvaller wordt gezien als een toekomstige wereldster en zou binnen de kortste keren een basisspeler kunnen worden. Een andere rijzende ster van de Seleção is niemand minder dan de Golden Boy 2019, João Félix (20). In 2019 werd hij voor 126 miljoen euro van Benfica naar Atlético Madrid getransfereerd en de aanvaller is nu een van de sleutelspelers van de ploeg van Diego Simeone, die hem voorin opstelt naast de Uruguayaanse veteraan Luis Suárez. De technische zeer vaardige goalgetter is voor veel waarnemers een toekomstige winnaar van de Ballon d'Or en de ideale vervanger van Cristiano Ronaldo bij de nationale ploeg van Portugal. Nog in Spanje zit er nog wat moois bij Barcelona, dat inzet op talent uit het westen. De Catalanen gaven 31 miljoen euro uit voor de jonge Francisco Trincão (20) van FC Braga. De jonge Portugees kreeg al het vertrouwen van coach Ronald Koeman, die hem geregeld opstelde aan de zijde van Lionel Messi. Een van dé grootste talenten van de laatste jaren was Renato Sanches, de revelatie van het EK in 2016. Na dat kampioenschap maakte hij de overgang van Sporting naar Bayern Müchen, maar wist daar nooit door te breken. Ondertussen is hij nog altijd maar 23, maar mag zeker niet uit het oog verloren worden. Na de mislukte passage bij Bayern München en daarna ook bij Swansea City vindt hij beetje bij beetje zijn beste vorm terug na zijn transfer naar Lille in 2019. Een ander talent uit de fabriek van LOSC is Rafael Leão. De 21-jarige aanvaller kende zijn doorbraak bij de Franse middenmotor en maakte in 2019 de overstap naar AC Milan. En dan heb je ook nog Gedson Fernandes (21), die rustig gebdracht wordt door José Mourinho bij Tottenham. De selectie van de 23 spelers voor het komende EK belooft de Portugese bondscoach dus nog hoofdbrekens te bezorgen. Portugal, nog altijd aangevoerd door papy Cristiano, zal daar een ernstige kandidaat op eindwinst zijn. Leandro Thibaut