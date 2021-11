De Portugese topclub Porto staat in het oog van de storm. Maandag heeft het Openbaar Ministerie 33 huiszoekingen gedaan bij leden van de club. Het gerecht zocht naar bewijzen voor onrechtmatig handelen bij enkele transfers.

Portugal is in de ban van een eigen Operatie Propere Handen. Sinds 2018 doet het Portugese gerecht onderzoek naar verdachte transfers bij voetbalclubs. Het onderzoek werd in Portugal al omgedoopt tot Operatie Rode Kaart.

Afgelopen zomer kwam het onderzoek aan het licht nadat Benficavoorzitter Luis Filipe Oliveira werd gearresteerd. Samen met makelaar Bruno Macedo werd hij verdacht van witwassen en belastingfraude. Vieira moest later ontslag nemen nadat hij onder huisarrest werd geplaatst en alle beschuldigingen over praktijken die al bezig zouden zijn sinds 2014, ontkende.

Het onderzoek verschoof zich deze week vervolgens naar die andere topclub Porto. Maandag werden 33 huiszoekingen bij de club en de woonst van voorzitter Jorge Nuno Pinto da Costa. Het onderzoek spitst zich toe op transfers vanaf 2017 waarbij meer dan 20 miljoen euro aan commissies werd uitbetaald aan andere partijen.

Een van de verdachte transfers is die van verdediger Éder Militão naar Real Madrid in 2019. Bij die overgang zou een bedrag van 50 miljoen euro gepaard zijn gegaan, waarvan Porto zelf maar 28,4 miljoen euro ontving. De overgebleven 21,6 miljoen euro werd verdeeld onder drie andere partijen, waaronder de makelaars Giuliano Bertolucci en Bruno Macedo. Die laatste zou 3,5 miljoen euro ontvangen hebben, maar wat Bertolucci precies mocht opstrijken, is niet meteen duidelijk.

Maar ook de komst van Militão van Santos naar de Portugese topclub in 2018 (7 miljoen euro) zou niet volgens de boekjes zijn verlopen. Zaakwaarnemer Pedro Pinho, een van de voornaamste namen in de overgang, zou namelijk commissies hebben aangenomen van goede vriend en Portovoorzitter Jorge Nuno Pinto da Costa. Bovendien is Pinho ook de zakenpartner van diens zoon Alexandre Pinto da Costa.

De zaak kwam aan het rollen via een anonieme tipgever die beweerde dat een deel van de commissies van enkele transfers van Portugese topclubs werd gebruikt om spelers en scheidsrechters om te kopen.

