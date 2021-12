De topclubs Sporting CP en FC Porto beleven financieel zware tijden.

Bij de UEFA lachen ze niet met inbreuken op de Financial Fair Play. Op vrijdag 3 december schudde de Europese voetbalbond via een persmededeling acht clubs serieus wakker, waaronder de Portugese topclubs FC Porto, getraind door Sérgio Conceição (ex-Standard), en Sporting Clube de Portugal. Naast fikse geldboetes van 300.000 en 250.000 euro moeten ze beide hun financiële situatie op orde stellen, anders spelen ze volgend seizoen niet Europees. FC Porto eindigde in groep B van de Champions League als derde na Liverpool en Atlético, waardoor het naar de Europa League verhuist. Sporting blijft op het kampioenenbal, als tweede in zijn groep na Ajax. De vastgestelde overtredingen zouden te maken hebben met leningen die niet op tijd werden afgelost. Persbureau Bloomberg meldde recent dat Sporting een schuldenberg opbouwde van meer dan 300 miljoen euro. Porto blijkt dan weer dringend op zoek naar investeerders, nadat de 29-voudige kampioen in het eerste coronajaar 116 miljoen euro verlies leed. Door goede jeugdopleidingen en scouting slaagden Portugese clubs er lang in veel geld te verdienen aan transfers: de voorbije tien jaar hielden ze in totaal ruim 2,5 miljard euro over aan hun spelershandel. Dat ze toch opgezadeld zitten met een hoge schuldenlast valt toe te schrijven aan de salarissen van de (top)spelers, die relatief hoog liggen, zoals dat van Rode Duivel Jan Vertonghen bij Benfica. Ook staan de clubs een groot deel van hun transferinkomsten af aan spelersmakelaars.