Portugal heeft dinsdag op de valreep haar eerste EK-duel gewonnen. De Portugezen haalden het na een moeilijke wedstrijd, waarin het lange tijd 0-0 bleef, toch nog met 3-0 van Hongarije. De treffers kwamen van Raphael Guerreiro (84.) en Cristiano Ronaldo (86. en 90.+2). Ronaldo werd zo met elf goals alleen de topschutter aller tijden van het EK. Later dinsdag is er in groep F in München nog Frankrijk-Duitsland.

De partij begon meteen met gevaar aan beide zijden van het terrein. Jota zette na vijf minuten de Hongaarse doelman Gulacsi met een harde knal aan het werk. Twee minuten later wilden de Hongaren een rode kaart na een trekfout van Dias, in een duel met Sallai. De spits ging alleen op het Portugese doel af, maar ref Cakir liet doorspelen. Het vervolg van de eerste helft was van mindere kwaliteit. Pas in het slot kwam Portugal opnieuw opzetten. Jota stuitte opnieuw op Gulacsi en Ronaldo trapte onbegrijpelijk over.

Ook na rust bleef het spelpeil onveranderd. Portugal was baas, maar Hongarije compenseerde haar gebrek aan voetballend vermogen met een groot strijdershart. Gulacsi hield een kopbal van Pepe en een afstandschot van Fernandes uit zijn doel. Even voor het uur waren de Hongaren daar toch eens. Rui Patricio had geen problemen met een knal van Sallai. Bij de Portugezen was Ronaldo even uit de wedstrijd verdwenen. Hij claimde nog wel nadrukkelijk een strafschop na vermeend handspel van Fiola, maar de VAR ging niet op zijn vraag in. Bij Hongarije liet Schön vanuit het niets de netten trillen, maar de invaller stond een metertje buitenspel en dus ging het doelpunt niet door.

Net op het moment waarop ook Portugal de hoop leek op te geven, werd er toch gescoord in de Puskas Arena. En het ging ineens snel. Linksachter Guerreiro bevrijdde de Portugezen met een frommelgoal. Zijn schotje ging via Orban voorbij Gulacsi. Orban speelde een sterke wedstrijd, maar ging in de slotfase helemaal kopje onder. Drie minuten na de openingsgoal haalde hij Rafa Silva neer in de zestien.

De penalty was een koud kunstje voor Cristiano Ronaldo, 0-2. Met dit doelpunt werd Cristiano Ronaldo de topschutter aller tijden op het EK, met tien treffers. Hij deed er in de toegevoegde tijd nog een elfde bij. De Portugees omspeelde Gulacsi en zette de 0-3 eindstand op het bord.

Voor de match stond hij met negen goals nog op gelijke hoogte met de Fransman Michel Platini, na zijn twee goals in de slotfase tegen Hongarije is hij met elf treffers alleen recordhouder. De Portugees scoorde eerder twee keer in 2004, één keer in 2008, drie keer in 2012 en drie keer in 2016. Platini maakte zijn negen goals op één enkel EK. Hij was de ster van het Europees kampioenschap van 1984, dat de Fransen in eigen land wonnen.

Ronaldo wachtte dinsdag tot vier minuten voor tijd om zijn rekening te openen met een rake penalty. In de toegevoegde tijd voegde hij nog een tweede treffer toe aan zijn totaal.

Ronaldo zit in 176 interlands nu aan 105 goals.

