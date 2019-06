Bondscoach Fernando Santos wil met het 19-jarige talent van Benfica voorbij Zwitsersland naar de UEFA Nations Leaguefinale, waardoor hij het WK U20 miste.

'Ons doel is de eindstrijd halen, om die te winnen.' In Portugal zijn ze duidelijk over hun intenties, te beginnen met de confrontatie morgen/woensdag om 20.45 uur tegenover Zwitserland. De woorden komen uit de mond van bondscoach Fernando Santos, die graag de eerste eindwinnaar zou worden van dit nieuwe evenement van de Europese voetbalbond. De 64-jarige oud-verdediger, die Portugal naar EK-winst leidde in 2016 en op 10 oktober 2017 - de dag van zijn 63e verjaardag - met 2-0 won van Zwitserland, is bijzonder duidelijk over zijn uitgangspunten bij zijn selectie van spelers.

'Kwaliteit is voor mij altijd het criterium voor een uitverkiezing. Félix is een van de 23 jongens die kunnen spelen.' Daarmee verwees hij naar het potentieel van de offensieve middenvelder, die de afgelopen maanden grote indruk maakte. In eigen land, waar João Félix met 15 goals en 7 assists in 26 competitieduels een duidelijke inbreng had in het behaalde kampioenschap. Maar ook Europees, waar zijn opvallende optredens in de Europa League er voor zorgden dat een transferprijs van 120 miljoen euro wordt vermeld voor de groeibriljant, die vooral wordt gelokt door de Europese topclubs Real Madrid en Manchester United.

Superster

Santos kijkt duidelijk niet naar de leeftijd, maar rekent op mogelijke flitsen van de nieuwe Cristiano Ronaldo om de stugge Zwitsers te verschalken. Félix had eerder al een uitnodiging gekregen voor de Portugese nationale ploeg, maar tot een echt debuut kwam het nog niet. Maar het tekent de ambitie van de bondscoach dat hij het toptalent op dit podium meeneemt. Daardoor misliep João Félix het WK U20 in Polen, waar Portugal in groep F na de knockoutfase derde eindigde achter Argentinië en Zuid-Korea, maar ook als (vijfde) beste derde net uit de boot viel voor de achtste finales.

Vorige week kwam de Portugese nationale ploeg samen, waarbij natuurlijk alle camera's waren gericht op superster Cristiano Ronaldo. De 34-jarige Juventusspeler, die een nieuwe titel toevoegde aan zijn rijkgevulde palmares, werd pas in maart opnieuw opgeroepen door Santos, nadat hij sinds het WK van 2018 (tijdelijk) was gestopt als international. Tot blijdschap van zijn collega-internationals. 'Cristiano is onze leider', weet Lilleverdediger José Fonte. 'Het blijft altijd beter om de beste speler ter wereld aan je zijde te hebben, dan hem te zien uitblinken bij je tegenstander.' Enkel Danilo Pereira (27, FC Porto) ontbreekt, wegens schorsing.