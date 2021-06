De Portugese bondscoach Fernando Santos kijkt met vertrouwen uit naar de achtste finale van het EK voetbal, morgen/zondag (21 uur) in Sevilla tegen de Rode Duivels. 'De wedstrijd van zondag wordt een finale', blikte Santos zaterdag op een persmoment vooruit. 'Die moet je niet spelen maar winnen.'

'We willen de zwakke plekken van België uitbuiten', verklaarde de 66-jarige Santos. 'We moeten verhinderen dat we de Belgen te veel ruimte schenken. Ik denk dat de ploeg die het beste zal omgaan met het balbezit het zal halen. We zijn klaar.'

Portugal plaatste zich als een van de vier beste derdes voor de achtste finales, na een 0-3 zege in Boedapest tegen Hongarije, een 4-2 nederlaag in München tegen Duitsland en een 2-2 gelijkspel in Boedapest tegen Frankrijk. Ook op het vorige EK, in 2016 in Frankrijk met toen ook al Santos aan het hoofd, overleefde Portugal op dezelfde wijze als een van de beste derdes de groepsfase, na drie draws nota bene (tegen IJsland, Oostenrijk en Hongarije). Nadien veroverde de Seleção das Quinas de titel. Santos liet weten zijn principes trouw te blijven. 'We gaan misschien enkele wijzigingen uitvoeren vergeleken met de wedstrijd tegen Frankrijk. We denken eerst aan de tegenstander en ons spelschema. Maar veel zaken kunnen nog gebeuren tussen nu en het einde van de training.'

De Portugese T1 verwacht een gesloten duel tegen de Belgen. 'De Belgische ploeg speelt al heel lang samen. Sinds onze laatste ontmoeting (vriendschappelijk in juni 2018, red.) hebben bepaalde spelers stappen gezet. België scoort veel en incasseert weinig. De Belgen maken dus kans om te winnen maar wij gaan er alles aan doen om dat te verhinderen. Onze tegenstander heeft dus heel wat in zijn mars maar ik ben ervan overtuigd dat we beter zullen zijn.'

België rekent tegen Portugal op Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. 'Sommige spelers hebben meer invloed dan anderen maar we kunnen ons niet op individuen concentreren', aldus Santos. 'Het zal belangrijk zijn niet te laag terug te zakken. België heeft veel offensieve spelers die kunnen wisselen. Daarop is moeilijk in te spelen. Maar laten we niet vergeten dat wij ook erg goede spelers in balbezit hebben.'

Moutinho: 'De Bruyne geen ruimte geven'

Na de bondscoach kwam ook João Moutinho zijn zegje doen. Hij wil zich niet blindstaren op Kevin De Bruyne. 'We kunnen het ons niet veroorloven om voor slechts een speler op te passen', verklaarde de 34-jarige Portugese middenvelder zaterdag op een persmoment. 'België is niet alleen De Bruyne. Maar als we hem de tijd en ruimte geven, wordt hij alleen maar gevaarlijker.'

De ervaren Moutinho, ploegmaat van Leander Dendoncker bij Wolverhampton, is op zijn hoede voor de Rode Duivels. De middenvelder beseft dat België aanvallend veel kwaliteiten heeft. 'De Belgen scoren veel goals en incasseren er weinig. We moeten proberen hun sterke punten lam te leggen en hun zwaktes te benutten. We moeten hen collectief opvangen. Ons doel blijft de overwinning.'

Behalve met Dendoncker deelde Moutinho in het verleden ook de kleedkamer met Youri Tielemans en Yannick Carrasco bij AS Monaco. 'Het zijn prima spelers en goeie gasten. We weten dat elke Belgische speler op ieder moment kan flitsen. We moeten ook opletten voor schoten van ver. We zijn heel goed op de hoogte van de kwaliteiten en zwakke plekken van België.'

De Duivels konden in aanloop naar de kraker 48 uur langer recupereren dan de Portugezen, die woensdag tegen Frankrijk (2-2) nog vol aan de bak moesten. 'Ik denk niet dat die extra rust bepalend zal zijn', aldus Moutinho. 'We konden vier dagen rust nemen, zoals op het EK 2016. We gaan alles geven en zijn in vorm.'

'We willen de zwakke plekken van België uitbuiten', verklaarde de 66-jarige Santos. 'We moeten verhinderen dat we de Belgen te veel ruimte schenken. Ik denk dat de ploeg die het beste zal omgaan met het balbezit het zal halen. We zijn klaar.' Portugal plaatste zich als een van de vier beste derdes voor de achtste finales, na een 0-3 zege in Boedapest tegen Hongarije, een 4-2 nederlaag in München tegen Duitsland en een 2-2 gelijkspel in Boedapest tegen Frankrijk. Ook op het vorige EK, in 2016 in Frankrijk met toen ook al Santos aan het hoofd, overleefde Portugal op dezelfde wijze als een van de beste derdes de groepsfase, na drie draws nota bene (tegen IJsland, Oostenrijk en Hongarije). Nadien veroverde de Seleção das Quinas de titel. Santos liet weten zijn principes trouw te blijven. 'We gaan misschien enkele wijzigingen uitvoeren vergeleken met de wedstrijd tegen Frankrijk. We denken eerst aan de tegenstander en ons spelschema. Maar veel zaken kunnen nog gebeuren tussen nu en het einde van de training.' De Portugese T1 verwacht een gesloten duel tegen de Belgen. 'De Belgische ploeg speelt al heel lang samen. Sinds onze laatste ontmoeting (vriendschappelijk in juni 2018, red.) hebben bepaalde spelers stappen gezet. België scoort veel en incasseert weinig. De Belgen maken dus kans om te winnen maar wij gaan er alles aan doen om dat te verhinderen. Onze tegenstander heeft dus heel wat in zijn mars maar ik ben ervan overtuigd dat we beter zullen zijn.' België rekent tegen Portugal op Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. 'Sommige spelers hebben meer invloed dan anderen maar we kunnen ons niet op individuen concentreren', aldus Santos. 'Het zal belangrijk zijn niet te laag terug te zakken. België heeft veel offensieve spelers die kunnen wisselen. Daarop is moeilijk in te spelen. Maar laten we niet vergeten dat wij ook erg goede spelers in balbezit hebben.'Na de bondscoach kwam ook João Moutinho zijn zegje doen. Hij wil zich niet blindstaren op Kevin De Bruyne. 'We kunnen het ons niet veroorloven om voor slechts een speler op te passen', verklaarde de 34-jarige Portugese middenvelder zaterdag op een persmoment. 'België is niet alleen De Bruyne. Maar als we hem de tijd en ruimte geven, wordt hij alleen maar gevaarlijker.'De ervaren Moutinho, ploegmaat van Leander Dendoncker bij Wolverhampton, is op zijn hoede voor de Rode Duivels. De middenvelder beseft dat België aanvallend veel kwaliteiten heeft. 'De Belgen scoren veel goals en incasseren er weinig. We moeten proberen hun sterke punten lam te leggen en hun zwaktes te benutten. We moeten hen collectief opvangen. Ons doel blijft de overwinning.' Behalve met Dendoncker deelde Moutinho in het verleden ook de kleedkamer met Youri Tielemans en Yannick Carrasco bij AS Monaco. 'Het zijn prima spelers en goeie gasten. We weten dat elke Belgische speler op ieder moment kan flitsen. We moeten ook opletten voor schoten van ver. We zijn heel goed op de hoogte van de kwaliteiten en zwakke plekken van België.' De Duivels konden in aanloop naar de kraker 48 uur langer recupereren dan de Portugezen, die woensdag tegen Frankrijk (2-2) nog vol aan de bak moesten. 'Ik denk niet dat die extra rust bepalend zal zijn', aldus Moutinho. 'We konden vier dagen rust nemen, zoals op het EK 2016. We gaan alles geven en zijn in vorm.'