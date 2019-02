Praag: epicentrum van het Tsjechische voetbal

Je kunt er niet naast kijken: opzichtige antisemitische graffiti ontsiert de gevels van de huizen rond de Generali Arena van Sparta Praag. Aandacht verdient die nochtans niet, zal een stadsgids ons later op de dag uitleggen. 'Als er in Centraal-Europa één land zonder antisemitisme is, dan wel Tsjechië. Enkele dwazen onder de Spartafans noemen Slavia een Joodse club, terwijl de Praagse Joden destijds uitgerekend Sparta steunden.' Overigens speelt er met Tal Ben Chaim een Israëliër voor Sparta. 'Je reinste idiotie is het. Hooliganisme. Mijn schoonzoon is een grote Spartafan en zegt dat het om een heel kleine groep van ultrageoriënteerde supporters gaat. Het management van de club probeert die mensen tot ander gedrag aan te zetten en indien nodig te zorgen dat ze gestraft worden, want holocausttekens gebruiken is hier een misdaad.'

...