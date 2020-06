Met Aston Villa-Sheffield United en Manchester City-Arsenal wordt de Premier League weer op gang getrapt. Vijf redenen om een vreugdesprongetje te maken.

1 De grote Mourinhoshow

Je hebt twee soorten mensen: zij die van Mourinho houden en zij die hem haten. U mag zelf kiezen tot welke categorie u behoort, maar dat hij iets losmaakt bij de mensen, is een feit.

Bij zijn komst naar Tottenham in november 2019 zei de Portugees dat hij nederig genoeg was geweest om na te denken over zijn carrière en over de fouten die hij daarin gemaakt heeft.

Over zijn gedrag langs de zijlijn heeft hij blijkbaar toch niet al te diep nagedacht, want ook bij de Spurs is dat wekelijks weer een heuse show. Een voorbeeldje van begin februari tegen Manchester City:

2 De knuffels van Jürgen Klopp

Hoe hij het doet, is ons een raadsel, maar elke keer als Jürgen Klopp het woord neemt, hangen we aan zijn lippen. Misschien heeft de authenticiteit, de echtheid die hij uitstraalt, er iets mee te maken. Alles wat de Duitser doet, lijkt uit de grond van zijn hart te komen: zijn vreugde-uitbarstingen na een doelpunt, zijn knuffels na de match (gaat hij dat nog doen?), zijn bedenkingen op persconferenties,...

Liverpool schakelde hem alvast in op sociale media om de fans op te roepen om van thuis uit te supporteren. Wij zijn alvast overtuigd:

3 De passes van KDB

Als voetbal 'a passing game' is, dan is Kevin De Bruyne de voetballer bij uitstek. De Rode Duivel staat met zijn voorlopig 16 assists en 9 goals dit seizoen aan de leiding in het Most Valuable Player-klassement, voor Jamie Vardy (19 goals en 4 assists) en Mo Salah (16 goals en 6 assists). In de seizoenen 2016/17 en 2017/18 werd KDB al assistkoning in de Premier League met respectievelijk 18 en 16 assists.

Met nog tien wedstrijden voor de boeg kan De Bruyne ook het record van Thierry Henry uit 2002/03 - 20 assists in één seizoen - evenaren en misschien zelfs verbeteren.

Bekijk een selectie van passes van KDB:

4 Hoe de Premier League racisme aanpakt

Ja, ook daar kan je alleen maar goedkeurend op knikken. In de eerste twaalf matchen vanaf de herstart van de Premier League zullen de namen op de rug van de spelers vervangen worden door 'Black Lives Matter'. Die antiracismebeweging is een gevolg van de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Een duidelijker statement kan je als liga niet maken.

Ian Wright, de oud-spits van Crystal Palace en Arsenal, stelt verheugd vast: 'De Premier League wil aan de goede kant van de geschiedenis staan.' Aan die kant staan ook Kevin De Bruyne en Vincent Kompany, die figureren in een antiracismefilmpje.

Raheem Sterling postte op zijn sociale media nog een ander filmpje waarin onder meer KDB en Pep Guardiola een woordje doen:

5 De strijd om de Europese tickets

Als de Europese schorsing van Manchester City (nummer 2 in de stand) begin juli wordt bevestigd door het CAS, dan gaan de vier CL-tickets volgens de huidige ranking naar Liverpool, Leicester City, Chelsea en Manchester United. Wolverhampton krijgt dan het EL-ticket.

Maar ook Sheffield United, Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, Burnley en Everton zijn nog niet uitgeteld voor Europees voetbal.

In die context staan er nog heel wat toppers op het menu. Het begint vanavond met Manchester City-Arsenal, maar ook op de volgende dagen mag u alvast het bier koud zetten: vrijdag 19 juni (Tottenham-Manchester United om 21.15 uur), zondag 21 juni (Everton-Liverpool om 20 uur), donderdag 25 juni (Chelsea-Manchester City om 21.15 uur) en donderdag 2 juli (Manchester City-Liverpool om 21.15 uur).

