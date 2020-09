Premier League-clubs investeren meeste in jeugdwerking, België net in top 10

De Europese eersteklasseclubs investeren dit jaar samengeteld zo'n 870 miljoen euro in hun jeugdwerking. Dat blijkt uit een rapport van de Europese voetbalbond UEFA. Met gemiddeld 6,1 miljoen per club voeren de Premier League-teams de lijst aan. België staat nog net in de top tien, met 1,7 miljoen per club.

Phil Foden, een jeugdspeler van Manchester City die het tot het A-team haalde. © GETTY

De Duitse Bundesliga volgt na de Premier League als tweede, met een gemiddelde van 5,3 miljoen. De Franse Ligue 1 (4,7 miljoen) maakt de top drie vol, voor de Italiaanse Serie A (4,6 miljoen) en Spaanse Liga (3,4 miljoen). De top vijf bestaat op die manier uit de competities die traditioneel tot de vijf belangrijkste van Europa gerekend worden. Rusland (2,8 miljoen) staat op de zesde plaats, waarna Zwitserland (2,7 miljoen) en Nederland (1,9 miljoen) volgen. Portugal (1,8 miljoen) houdt als negende net de Jupiler Pro League (1,7 miljoen) achter zich. De UEFA baseerde zich voor zijn rapport op de cijfers van de zestien teams die vorig seizoen in de Jupiler Pro League actief waren. Volgens de gegevens van de Europese voetbalbond investeerden haast alle Belgische eersteklassers (94 procent) de voorbije tien jaar in hun faciliteiten. Dit ter waarde van gemiddeld een miljoen euro.