Om de financiële gevolgen van de coronacrisis de baas te kunnen, krijgen de Premier League-clubs een voorschot op hun televisierechten. Dat meldde de BBC donderdag.

Het gaat om zo'n 20 miljoen pond (22,8 miljoen euro). In de zomer volgt ook nog het gebruikelijke voorschot op de rechten voor het volgende seizoen.

De clubs krijgen een bedrag op basis van hun rangschikking, het aantal wedstrijden dat live op televisie zou gekomen zijn en hun actuele financiële nood. Dat bedrag zal bijgesteld worden als er een eindrangschikking in de Premier League is. Bij het te verdelen bedrag is de Premier League voorzichtigheidshalve uitgegaan van het "worst-case scenario". Dat is wanneer het seizoen niet uitgespeeld kan worden en televisiezenders hun geld terugeisen. Dat scenario zou de Premier League 762 miljoen pond (868 miljoen euro) kunnen kosten.

Het voorschot moet niet gezien worden als een indicatie dat men met het idee speelt om een definitief punt achter het seizoen te zetten. De bedoeling is nog altijd om de competitie indien mogelijk te hervatten.

