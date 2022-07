Opnieuw maakt een Rode Duivel een transfer. Na Romelu Lukaku, Axel Witsel en Toby Alderweireld zoekt nu ook Orel Mangala nieuwe oorden op. Hij trekt richting Nottingham Forest.

Orel Mangala heeft een akkoord met Nottingham Forest; hij vertrekt voor zo'n vijftien miljoen euro naar de kersverse promovendus in de Premier League. Na vijf jaar trekt de jonge Belg de poorten van Stuttgart achter zich dicht. De Rode Duivel, die in maart zijn debuut maakte tegen Ierland, is een jeugdproduct van Anderlecht.

Mangala trok op jonge leeftijd op uitleenbasis naar Duitsland, waar hij bij de beloften van Dortmund ging spelen en er de titel pakte. Een jaar later werd de middenvelder definitief verkocht: voor bijna twee miljoen maakte hij de overstap naar Stuttgart.

De laatste jaren was Mangala daar de draaischijf op het middenveld en hielp hij mee aan de promotie naar de Bundesliga. Hij kreeg veel speelgelegenheid en ontpopte zich tot titularis. Daarvoor wordt hij nu beloond met een transfer naar de Premier League.

Bij Forest krijgt hij het gezelschap van onder andere Jesse Lingard. De Engelse international maakt de overstap van Manchester United en tekende een megacontract bij zijn nieuwe club. Daarnaast haalde de promovendus ook nog Taiwo Awoniyi, die u misschien nog kent van bij Mouscron en KAA Gent. De spits komt over van Union Berlin voor zo'n 20 miljoen.

Eerste telefoon van Martinez

Twee jaar geleden haalde bondscoach Roberto Martinez Mangala al bij de selectie, maar die moest de ploeg toen al snel verlaten met een dijbeenblessure. Dit jaar was het wel prijs. Bij de vriendschappelijke interlands tegen Ierland en Burkina Faso in maart mocht hij minuten maken. Na het tweeluik liet Martinez zich positief uit over de jonge middenvelder: 'Ik ben erg gelukkig met zijn prestatie. Hij liet een goeie indruk na op training en trok dat door naar de wedstrijden.'

Of we Mangala ook op het WK zullen zien valt nog af te wachten. Hij gaf bij zijn selectie uiteraard wel al aan er enorm graag bij te zijn in Qatar: 'Het WK is een droom, daar train ik voor. Ik wil aan de coach laten zien dat ik mijn plaats verdien. Ik heb een uniek profiel in deze selectie, omdat ik op meerdere posities uit de voeten kan. Hopelijk kan ik zo mijn steentje bijdragen.'

Deze transfer is alvast een stap in de goede richting. In de grootste competitie ter wereld kan Mangala zich de komende maanden nog meer in de kijker spelen.

door Siemen Caveye

