De Premier League gaat op 17 juni hervatten, dat meldt de BBC donderdag. De verschillende clubs zijn momenteel nog wel aan het vergaderen.

Nadat de Duitse Bundesliga enkele weken geleden opnieuw begon, hebben voetbalfans over de hele wereld een nieuwe afspraak om naar uit te kijken, want op 17 juni gaan de Engelse clubs in de Premier League terug aan de slag.

En het is onmiddellijk uitkijken naar een absolute topmatch tussen regerend kampioen Manchester City en Arsenal. 17 juni is ook een symbolische datum, aangezien net dan 100 dagen eerder de laatste Premier League-match gespeeld werd voor de coronacrisis (Leicester won die match met 4-0 van Aston Villa).

Tot dusver testten 12 personen positief op het coronavirus na 2752 tests over heel de competitie. De spelers en staf zullen de komende weken tweemaal per week getest worden. De capaciteit per club wordt dan ook verhoogd van 50 naar 60 tests. De personen die positief testen, moeten voor 7 dagen in zelfquarantaine.

Voor de titelstrijd moet je niet meer kijken naar de Premier League. Met nog 10 speeldagen te gaan, staat Liverpool comfortabel aan kop met 25 punten voorsprong op nummer 2, Manchester City.

It’s coming back, it’s coming back, it’s coming, football’s coming back. June 17 💥 — Gary Lineker (@GaryLineker) May 28, 2020

