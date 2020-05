Hoewel er groen licht werd gegeven voor contacttrainingen, is er achter de schermen nog geen unanimiteit over de hervatting van de Premier League.

Vrijdag 12 juni. Op die dag zouden de verantwoordelijken van de Premier League de competitie graag terug op gang trappen, volgens Sky Sports. Veel te vroeg, vinden de meeste trainers van de twintig clubs in de hoogste klasse. Zij zouden pas eind juni willen hervatten.

Intussen zijn alle clubs het er wel unaniem over eens geraakt om fase twee van het protocol in werking te laten treden. Dat wordt beschouwd als een cruciale stap om de competitie straks terug op te starten.

In fase twee is contacttraining toegestaan: tackelen en luchtduels zijn dus mogelijk. Spelers die positief testen op het coronavirus moeten zeven dagen in quarantaine. Over spelers die in contact zouden kunnen geweest zijn met een besmet iemand, lijkt er nog wat onzekerheid. Daar zouden de regels van het trackingprogramma van de regering toegepast kunnen worden. Die stellen dat iemand die minstens vijftien minuten heeft doorgebracht op minder dan twee meter van een besmet iemand, veertien dagen in quarantaine moet.

Niet coronavrij

Ook werden de resultaten van de derde testronde de wereld ingestuurd: vier positieve gevallen bij drie clubs op 1008 tests. Dat brengt het totaal sinds de tests afgenomen worden op twaalf besmettingen in de twintig Premier Leagueclubs.

Dat is niet veel, maar het bewijst wel dat het virus nog steeds rondwaart en dat de clubs dus niet 'coronavrij' zijn. Van die twaalf besmettingen zijn er al minstens drie bij Watford: twee leden uit de technische staf en verdediger Adrian Mariappa.

Voor Troy Deeney was het een extra argument om de trainingen niet te hervatten. Hij blijft voorlopig thuis omdat zijn vijf maanden oude zoontje ademhalingsmoeilijkheden heeft en hij de baby niet wil besmetten.

Afgeslacht voor mening

Bij CNN Sport maakte hij intussen bekend dat hij commentaren krijgt op sociale media, zoals: 'Ik hoop dat je zoontje corona krijgt.' Deeney: 'Dat vind ik hard. Als je daarop gaat reageren, gaan mensen zeggen: 'ha, nu hebben we hem' en blijven ze het doen.'

Hij vervolgt: 'In een tijd waarin het over mentale gezondheid gaat en iedereen zegt 'laat alsjeblieft je stem horen', hebben Danny Rose en ik ons uitgesproken en daar worden we nu voor afgeslacht.'

Niet alleen online, maar ook op straat krijgt Deeney van alles over zich heen. 'Dan roept iemand naar me: 'Ik ga naar mijn werk, jij moet ook terug naar je werk.' Zelfs mijn vriendin heeft berichtjes ontvangen.'

Volgens Deeney hielp het wel toen ook spelers van de topclubs in Engeland, zoals N'Golo Kanté van Chelsea en Sergio Agüero van Manchester City, hun mening uitten. Ook Kanté gaat voorlopig niet trainen. Trainer Frank Lampard heeft daar begrip voor.

Deeney kreeg naar eigen zeggen ook veel positieve reacties van andere voetballers. 'Ook spelers van grote clubs steunen mijn boodschap.' Het bewijst dat de ongerustheid nog niet verdwenen is en dat er achter de schermen nog steeds onenigheid is.

