Na elf speeldagen in de Engelse hoogste klasse zijn al vijf coaches aan de deur gezet. Dat is nog niet al te vaak voorgekomen in de geschiedenis van de Premier League.

Al vijf clubs uit de Premier League hebben tijdens de eerste elf speeldagen van de competitie van coach gewisseld. Vier van die vijf teams verkeren voorlopig in erg slechte papieren. Zo nam Watford (momenteel 17e) begin oktober afscheid van Xisco Muñoz, zette Newcastle United (nu pas voorlaatste in de stand) drie weken later Steve Bruce aan de kant en dit weekend moesten ook Daniel Farke (met Norwich laatste met slechts één zege) en Dean Smith (met een erg ambitieus Aston Villa pas 16e) een andere job zoeken.

Niet enkel degradatiekandidaten ondernamen de drastische beslissing. Ook Tottenham verving Nuno Espirito Sant (nog maar vier maanden in dienst) door prijzenpakker Antonio Conte. Kan hij de Spurs opnieuw naar de Europese plaatsen leiden?

Vijf ontslagen dus al na amper elf speeldagen, dat is niet zo vreemd in België maar tegenwoordig wel erg atypisch voor het Engels voetbal. De laatste drie seizoenen stond de teller tegen 10 november zelfs maximaal op 1 afzetting. Zowel in 2018/19 als in 2020/21 (door corona begon het seizoen evenwel wat later) werd zelfs nog niemand ontslagen in deze periode. Vorig seizoen werden maar vier coaches in totaal aan de deur gezet. Voor een gelijkaardig scenario als dit jaar moeten we teruggaan tot 2017/18, toen in november de trainerscarrousel al voor 4 coaches aan het draaien ging. In totaal zouden 10 managers aan het einde van het seizoen een andere job hebben moeten zoeken.

Maar vijf coaches tegen november? Dat is al geleden van 2004/05, toen onder meer ook Newcastle United en Tottenham al vroeg op zoek gingen naar een nieuwe manager. Ook dat seizoen gingen uiteindelijk 10 coaches voor de bijl. Als we nog verder gaan kijken (vanaf de oprichting van de Premier League in 1992), komen we een gelijkaardig aantal enkel nog tegen in 1995/96.

Nieuw record?

Is de Premier League dit seizoen dus op weg naar een historisch record van trainersontslagen? Daarvoor zouden er in totaal meer dan 12 managers weggestuurd moeten worden tegen eind juni. Dat is het record dat in 1994/95, het derde seizoen van de Premier League, werd gevestigd. Toen stond de teller tegen 10 november evenwel 'slechts' op drie, maar in de hele maand november kregen wel maar liefst zes coaches toen hun ontslagbrief.

Om aan dat aantal te raken, zullen de komende maanden dus nog heel wat managers voor hun job mogen vrezen. De man die momenteel de grootste kanshebber is om nummer 6 te worden, is Ole Gunnar Solskjaer. De Noor van Manchester United kreeg de laatste weken bakken kritiek voor zijn gebrek aan tactisch kunnen, maar behield het vertrouwen van het bestuur. Aan de andere kant lijkt Mikel Arteta dan weer even op zijn gemak te zitten. De Spaanse coach van Arsenal leek begin dit seizoen aan zijn laatste wedstrijden te beginnen voor The Gunners, maar haalde de laatste weken toch betere resultaten. Al kan ook dat weer snel keren, natuurlijk.

