Op de achtste speeldag van de Premier League ontving Leicester City, met Timothy Castagne en Youri Tielemans in de basis, het Manchester United van Cristiano Ronaldo. Leicester won na een spannende partij met 4-2.

De bezoekers begonnen het beste aan de wedstrijd en kwamen op voorsprong dankzij Greenwood (19.). Iheanacho bediende dik tien minuten later Tielemans, die de bal mooi in de linkerhoek plaatste buiten het bereik van de keeper: 1-1 (31.). De Belg kwam nog dichtbij de 2-1, maar de linkerpaal stond in de weg. Soyuncu bracht de thuisploeg vervolgens op voorsprong met een krachtig schot (78.), 2-1. In een spannend slot hing de ingevallen Rashford de bordjes weer gelijk (82.), maar een minuut later scoorde Vardy met een afstandsschot om de Foxes weer op voorsprong te brengen. Daka maakte in de toegevoegde tijd nog de 4-2 (90.+1). Leicester klimt naar de elfde plaats in de Premier League met 11 punten. De Foxes wonnen voor het eerst in competitieverband sinds eind augustus.

Manchester City, onder leiding van kapitein Kevin De Bruyne, won tegelijk met 2-0 van Burnley. Silva opende de score voor de Citizens in de twaalfde minuut. Na de rust verdubbelde De Bruyne de score met een plaatsbal in de linkerhoek (72.). De Rode Duivel werd zes minuten voor tijd gewisseld. Door de overwinning springt Manchester City naar de tweede plaats met 17 punten uit 8 wedstrijden. Dinsdag trekken de Citizens naar het Jan Breydelstadion voor de Champions League-ontmoeting met Club Brugge.

Aston Villa keek op zaterdag Wolverhampton in de ogen. Bij de Wolves stond Leander Dendoncker in de basis. Wolverhampton haalde de wedstrijd binnen in de laatste minuten en won met 2-3. Kort na de rust scoorde Ings het eerste doelpunt van de partij voor Aston Villa. McGinn verdubbelde de score (69.). De Wolves kwamen pas op het einde van de wedstrijd terug. In de 80e minuut deed Saiss de netten trillen en in de 86e maakte Coady de gelijkmaker op aangeven van Dendoncker. Diep in de toegevoegde tijd schilderde Neves nog een vrije trap tegen de netten en zette zo de 2-3 eindstand op het bord. Wolverhampton klimt door de overwinning naar plaats 8 in de Engelse competitie met 12 punten uit acht wedstrijden.

Het Brighton van Leandro Trossard, die de hele wedstrijd speelde, ging op bezoek bij Norwich City. Beide partijen kwamen niet tot scoren (0-0). Brighton staat nog steeds vierde in Engeland met 15 punten uit 8 wedstrijden.

De bezoekers begonnen het beste aan de wedstrijd en kwamen op voorsprong dankzij Greenwood (19.). Iheanacho bediende dik tien minuten later Tielemans, die de bal mooi in de linkerhoek plaatste buiten het bereik van de keeper: 1-1 (31.). De Belg kwam nog dichtbij de 2-1, maar de linkerpaal stond in de weg. Soyuncu bracht de thuisploeg vervolgens op voorsprong met een krachtig schot (78.), 2-1. In een spannend slot hing de ingevallen Rashford de bordjes weer gelijk (82.), maar een minuut later scoorde Vardy met een afstandsschot om de Foxes weer op voorsprong te brengen. Daka maakte in de toegevoegde tijd nog de 4-2 (90.+1). Leicester klimt naar de elfde plaats in de Premier League met 11 punten. De Foxes wonnen voor het eerst in competitieverband sinds eind augustus. Manchester City, onder leiding van kapitein Kevin De Bruyne, won tegelijk met 2-0 van Burnley. Silva opende de score voor de Citizens in de twaalfde minuut. Na de rust verdubbelde De Bruyne de score met een plaatsbal in de linkerhoek (72.). De Rode Duivel werd zes minuten voor tijd gewisseld. Door de overwinning springt Manchester City naar de tweede plaats met 17 punten uit 8 wedstrijden. Dinsdag trekken de Citizens naar het Jan Breydelstadion voor de Champions League-ontmoeting met Club Brugge. Aston Villa keek op zaterdag Wolverhampton in de ogen. Bij de Wolves stond Leander Dendoncker in de basis. Wolverhampton haalde de wedstrijd binnen in de laatste minuten en won met 2-3. Kort na de rust scoorde Ings het eerste doelpunt van de partij voor Aston Villa. McGinn verdubbelde de score (69.). De Wolves kwamen pas op het einde van de wedstrijd terug. In de 80e minuut deed Saiss de netten trillen en in de 86e maakte Coady de gelijkmaker op aangeven van Dendoncker. Diep in de toegevoegde tijd schilderde Neves nog een vrije trap tegen de netten en zette zo de 2-3 eindstand op het bord. Wolverhampton klimt door de overwinning naar plaats 8 in de Engelse competitie met 12 punten uit acht wedstrijden. Het Brighton van Leandro Trossard, die de hele wedstrijd speelde, ging op bezoek bij Norwich City. Beide partijen kwamen niet tot scoren (0-0). Brighton staat nog steeds vierde in Engeland met 15 punten uit 8 wedstrijden.