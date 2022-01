Na hevige kritiek van de clubs verandert de Premier League zijn regelgeving voor wedstrijduitstel wegens coronagevallen.

Vanaf 5 februari kunnen de teams in de Engelse eerste klasse pas uitstel aanvragen als minstens vier spelers besmet zijn, zo werd woensdag bekendgemaakt. Tot nog toe komen ze pas in aanmerking daarvoor als ze over minder dan dertien veldspelers en een doelman beschikken in de A-kern, zonder specifieke bepaling van het aantal besmettingen.

Vooralsnog zijn er deze voetbaljaargang 22 Premier League-wedstrijden uitgesteld. De vorige regelgeving werd door de ploegen zelf als onrealistisch bestempeld. Recent namen de coronabesmettingen flink af met het laagste aantal sinds begin december.

Vanaf 5 februari kunnen de teams in de Engelse eerste klasse pas uitstel aanvragen als minstens vier spelers besmet zijn, zo werd woensdag bekendgemaakt. Tot nog toe komen ze pas in aanmerking daarvoor als ze over minder dan dertien veldspelers en een doelman beschikken in de A-kern, zonder specifieke bepaling van het aantal besmettingen. Vooralsnog zijn er deze voetbaljaargang 22 Premier League-wedstrijden uitgesteld. De vorige regelgeving werd door de ploegen zelf als onrealistisch bestempeld. Recent namen de coronabesmettingen flink af met het laagste aantal sinds begin december.