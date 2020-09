De Premier League heeft de samenwerking met de Chinese streamingdienst PPTC stopgezet. Het bedrijf had de tv-rechten voor de Engelse competitie in China in handen voor de periode 2019-2022, maar kwam zijn financiële verplichtingen niet na.

Het contract tussen de Premier League en de PPTC was 523 miljoen pond (586 miljoen euro) waard, maar de Chinezen kwamen in maart (toen de competitie werd stilgelegd door de coronacrisis) niet over de brug met een schijf van 160 miljoen pond (179 miljoen euro). Donderdag liet de Premier League weten dat "het akkoord met de houder van de rechten in China is beëindigd".

Vorig seizoen waren er verschillende (politieke) incidenten met China. Zo weigerde staatszender CCTV een match van Arsenal tegen Manchester City uit te zenden na verklaringen van de Duitse spelmaker van de Gunners, Mesut Özil, die het had opgenomen voor de Oeigoeren, een islamitische minderheid in China.

Korte tijd later werd de kampioenenmatch van Liverpool tegen Chelsea verplaatst naar een kleinere zender uit protest tegen de beslissing van de Britse regering om het Chinese Huawei uit te sluiten van de ontwikkeling van 5G in Groot-Brittannië. Het werd ook gezien als een vingerwijzing naar de Britse politici die de prodemocratische meerderheid in Hongkong te veel zouden steunen.

