Het geweld van de Premier League barst vrijdagavond weer in alle hevigheid los, met de gebruikelijke miljoenen die vloeiden op de transfermarkt. Sport/Voetbalmagazine koos vijf nieuwe namen die zich dit seizoen absoluut willen laten zien aan de andere kant van het Kanaal.

Gianluca Scamacca: de Italiaanse toekomst

AC Milan, Inter, Juventus, Napoli en zelfs PSG werden deze zomer genoemd in de strijd om Gianluca Scamacca. De Italiaanse spits van Sassuolo brak afgelopen seizoen volledig door in de Serie A met 16 goals in 36 wedstrijden en werd gebombardeerd tot de toekomst van de nationale ploeg, zeker nadat het de Azzurri niet lukte om zich te plaatsen voor het WK. Uiteindelijk viel de keuze op West Ham. Toont de transfer de grote ambitie van de Londense club aan of was Scamacca toch minder 'hot' dan gedacht?

Feit is wel dat de getatoeëerde Italiaan op zijn 23ste al een heuse odyssee achter de rug heeft. Via de jeugd van zowel Lazio als Roma ging het naar PSV en uiteindelijk Sassuolo waar hij aan vier clubs werd uitgeleend, waaronder ook PEC Zwolle. Nu is het dus aan Scamacca om zijn reputatie op het allerhoogste niveau waar te maken.

"West Ham is the perfect team for me"



🗣 Gianluca Scamacca pic.twitter.com/cvD5jQrA04 — West Ham United (@WestHam) July 28, 2022

Taiwo Awoniyi: wraak nemen op Liverpool

Eigenlijk is Nottingham Forest zowat dé ploeg om dit seizoen in de gaten te houden. De topclub van weleer pakte uit op de transfermarkt met onder meer de komst van Jesse Lingard, Neco Williams en Rode Duivel Orel Mangala. Maar dé man waar alle ogen op gericht zullen zijn, is Taiwo Awoniyi. De ex-speler van Mouscron en KAA Gent werd voor een recordbedrag van 20,5 miljoen euro overgenomen van Union Berlin, waar de Nigeriaan 25 keer scoorde in 65 wedstrijden en een van de grote mannen was achter het Europese succes.

Leuk detail: Awoniyi werd in zijn periode bij Mouscron, KAA Gent en Union Berlin uitgeleend door Liverpool. De ondertussen 24-jarige spits zat al sinds zijn 17e bij de Reds maar heeft er in al die tijd geen enkele kans gekregen. Het leidde ertoe dat Union Berlin hem vorig seizoen mocht overkopen voor bijna 9 miljoen euro. Kan Awoniyi nu wraak nemen op Liverpool in de Premier League?

© GETTY

Brenden Aaronson: shoppen in de Red Bullschool

Leeds United kijkt voor transfers tegenwoordig graag in de richting van de Red Bullschool. Niet zo verrassend, want met Jesse Marsch heeft het een coach op de bank zitten met een verleden bij New York, Salzburg en Leipzig. Deze zomer haalde het zo al Rasmus Kristensen (RB Salzburg), Tyler Adamsn (RB Leipzig) en de man om naar uit te kijken, Brenden Aaronson (RB Salzburg). De Amerikaan met een verleden bij Philadelphia kwam in januari 2021 over naar de Oostenrijkse club, waar hij vooral afgelopen seizoen van goudwaarde was voor de negende titel op rij.

Aaronson is een aanvallende middenvelder, maar met niet al te goeie statistieken. Zo scoorde hij vorig seizoen slechts zes keer en leverde hij tien assists af in 41 wedstrijden. Toch weerhield het de Peacocks er niet van om een slordige 33 miljoen euro voor hem op tafel te leggen. Nu mag de nog steeds maar 21-jarige Amerikaan het laten zien in de Premier League.

null © GETTY

Sven Botman: de Kompany van Newcastle United

Er is een nieuwe supermacht geboren in de Premier League. Of dat dachten we vorig seizoen toch allemaal toen de Saoudi's met een gigantisch vermogen Newcastle United overnamen. Al blijven de grote transfers voorlopig wel uit. Vorig seizoen werden in de winter nog wel Kieran Trippier en Bruno Guimarães gehaald, maar zijn dat echt namen waar je mee kan uitpakken?

En ook deze zomer worden de hoge verwachtingen alsnog niet ingevuld. Enkel voor de Nederlandse verdediger Sven Botman (37 miljoen euro van Lille) werd de portefeuille al eens stevig opengetrokken. Hij moet de rots in de branding worden van de Magpies en kan zo ook wel eens de Vincent Kompany van de club worden. Herinner u dat de huidige coach van Burnley ook een van de eerste transfers was van het nieuwe tijdperk bij City. De Nederlander had trouwens ook interesse van AC Milan, maar koos in tegenstelling tot Charles De Ketelaere voor een avontuur in Noord-Engeland.

The moment you’ve all been waiting for 🙌



Welcome to Newcastle United, Sven Botman! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/1omA2MFkaJ — Newcastle United FC (@NUFC) July 1, 2022

Fabio Carvalho: de nieuwste attractie op Anfield

Het vorige seizoen bij Fulham stond volledig in het teken van recordman Aleksandar Mitrovic. De Serviër scoorde maar liefst 43 keer in 43 Championshipwedstrijden en was een van dé mannen van de promotie. Maar in zijn schaduw bloeide ook ene Fabio Carvalho open. De Portugees speelde in zo goed als iedere wedstrijd en kwam op zijn 18e al aan 11 goals en 8 assists in 37 wedstrijden.

Liverpool zag het enorme potentieel van Carvalho in en strikte hem al in de winter, waarna hij het seizoen nog mocht uitdoen in Londen. Met een kostprijs van iets meer dan 5 miljoen euro lijkt het alleszins een echt koopje te worden. Jürgen Klopp lijkt ook erg veel vertrouwen te hebben in de ondertussen 19-jarige Portugees. Zo mocht Carvalho vorig weekend al invallen in de Community Shield tegen Man. City, waarin hij zich in de beperkte tijd die hij kreeg toch al eens kon tonen. Maar is het ook genoeg om de vaste waarden voorin het vuur aan de schenen te leggen?

null © GETTY

