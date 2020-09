Zaterdag wordt de strijd om de Premier Leaguetitel geopend. Tot nog toe was de transfermarkt best rustig in Engeland. Hoe deden de grootste titelkandidaten het daar? Een overzicht.

Als regerend kampioen na een uitzonderlijk jaar heeft Liverpool nog maar 1 speler aangetrokken deze zomer: de Griekse verdediger Konstantinos Tsimikas, die overkwam van Olympiacos. En dat terwijl met Dejan Lovren en Nathaniel Clyne twee verdedigers vertrokken en ook met Adam Lallana een middenvelder naar de uitgang werd geduwd. Maar door zijn stabiliteit en vertrouwen zijn de Reds gewoon weer favoriet voor de titel, geleid door een immer gemotiveerde Jürgen Klopp.

...

Als regerend kampioen na een uitzonderlijk jaar heeft Liverpool nog maar 1 speler aangetrokken deze zomer: de Griekse verdediger Konstantinos Tsimikas, die overkwam van Olympiacos. En dat terwijl met Dejan Lovren en Nathaniel Clyne twee verdedigers vertrokken en ook met Adam Lallana een middenvelder naar de uitgang werd geduwd. Maar door zijn stabiliteit en vertrouwen zijn de Reds gewoon weer favoriet voor de titel, geleid door een immer gemotiveerde Jürgen Klopp.De actiefste ploeg tijdens deze marrcato was tot dusver Chelsea. Op zoek naar een eerste titel in drie jaar, hebben de Blues zich stevig versterkt met Thiago Silva (transfervrij van PSG), Ben Chilwell (50 miljoen van Leicester City), Hakim Ziyech (40 miljoen van Ajax), Timo Werner (50 miljoen van Leipzig) en vooral het Duitse wonderkind Kai Havertz (80 miljoen van Bayer Leverkusen). Bijna 230 miljoen euro werd uitgegeven, terwijl er maar 74 miljoen euro binnenkwam voor Alvaro Morata (naar Atlético Madrid), Mario Pasalic (naar Atalanta) en Nathan (terug naar Brazilië). Maar daarbij moet je ook nog wel de 120 miljoen euro van Eden Hazard naar Real Madrid tellen, want door de transferban van vorige zomer kon Chelsea toen geen geld uitgeven. Maar het mag duidelijk zijn: Chelsea wil beter doen dan de vierde plek van vorig seizoen.Aan de andere kant van Londen heeft Arsenal voorlopig niet al te veel middelen. Zonder echt grote uitgaande transfers moeten de Gunners het vooral hebben van slimme zaakjes. Het is ook in dat opzicht dat Willian (transfervrij van Chelsea) en Cédric Soares (gratis van Southampton) werden binnengehaald en dat in totaal 34 miljoen werd uitgegeven aan verdedigers Gabriel Magalhaes (Lille) en Pablo Mari (Flamengo).In Manchester hebben ook de beide topclubs zich koest gehouden op de markt. Manchester United greep naast Jadon Sancho, maar haalde wel Ajax-middenvelder Donny van de Beek voor meer dan 40 miljoen euro. De concurrenten van City haalden dan weer Bournemouth-verdediger Nathan Aké en het aanvallende Valencia-talent Ferrán Torres. Lroy Sané trok de deur achter zich dicht bij de Citizens en ging naar Bayern München.De verrassing van het seizoen kan echter uit Liverpool komen. En dan hebben we het niet over de Reds van Kloop, maar over de Toffees van Carlo Ancelotti. Everton is namelijk hypermabitieus met de Italiaanse coach en het bestuur deed dan ook een flinke financiële inspanning om een sterke ploeg te krijgen. James Rodríguez (Real Madrid), Allan (Napels) en Abdoulaye Doucouré (Watford) werden voor zo'n 47 miljoen euro aangekocht. Daartegenover staat echter geen enkele vertrekker bij Everton, behalve dan Leighton Baines, die na 420 matchen bij de Toffees vorig seizoen zijn pensioen aankondigde. En dan hebben we het nog niet gehad over Tottenham en Leicester, die een niveau lager lijken te staan maar ook hun best deden om een competitieve ploeg samen te stellen. In Londen hebben de Spurs definitief Giovanni Lo Celso overgenomen en verder werden ook verdediger Matt Doherty (Wolves) en middenvelder Pierre-Emile Höjbjerg (Southampton) aangetrokken. Aan de uitgaande zijde werd er afscheid genomen van Jan Vertonghen, die voor een nieuw avontuur in Portugal koos, en Kyle Walker-Peters die definitief naar Southampton trok.Wie is er dan het beste gewapend voor de titelstrijd? Ook al duurt de huidige transfermercato nog een maand, is het toch duidelijk dat de twee tenoren van vorig seizoen ook dit jaar de grote favorieten zijn. Met de stabiliteit van Liverpool en de verdedigende versterking bij City lijken ze boven de rest te staan. Derde kandidaat en grootste uitdager wordt Chelsea, die een sterke aanval hebben met Ziyech, Havertz, Werner en de Amrrikaanse nieuwe nummer 10 Christian Pulisic. Wie wordt uiteindelijk kampioen? We zullen het zien op 23 mei 2021... als alles goed loopt, natuurlijk.Samuel Gothot