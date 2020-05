De Britse regering is positief over een herstart van de Premier League. Minister van Sport Oliver Dowden heeft ingestemd met de plannen van de hoogste voetbaldivisies om in principe op 12 juni de voetbalwedstrijden weer te hervatten. Wel zonder publiek.

'We zijn het er allemaal over eens dat we alleen doorgaan als het veilig is, want de gezondheid en het welzijn van spelers, coaches en staf is het belangrijkst', verklaarde Dowden na een overleg met de voetbalautoriteiten. De minister stelde ook als voorwaarden dat de voetbalfans ruime mogelijkheden moeten hebben om de wedstrijd live te kunnen zien op televisie of internet en dat de inkomsten die na de hervatting van de competities weer binnenkomen ten goede moeten komen aan de voetbalsport in de breedste zin.

Dowden heeft de voetbalautoriteiten opdracht gegeven hun plannen voor de herstart tot in detail uit te werken. 'Er is bij iedereen de wil om weer te voetballen. We doen het voor de fans, de voetbalgemeenschap en de gehele natie.'

