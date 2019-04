Prestigieuze Tottenham Hotspur Stadium wordt officieel geopend

Crystal Palace mag straks als eerste naar het Tottenham Hotspur Stadium, dinsdagavond trekt Manchester City voor Champions Leaguevoetbal naar de nieuwe voetbaltempel in Noord-Londen. Een blik achter de schermen.

Een berichtje uit Constructor News, het vakblad voor de Engelse bouwindustrie, van 20 september 2018. 'Er liepen bouwvakkers rond die volledig weg waren van de wereld. Ze kwamen naar de site op White Hart Lane met een blikje bier in de hand, anderen werden in de toiletten aangetroffen terwijl ze coke aan het snuiven waren.' Op de kantoren van Mace Group, een van de grootste projectontwikkelaars van Groot-Brittannië en general contractor van het Tottenham Hotspur Stadium, verslikten ze zich nog maar eens in hun koffie. Of, beter: in hun thee.

...