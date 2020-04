Alle liga's moeten hun competitie afwerken en spelen in juni en juli, desnoods zonder fans, legt UEFA op. Is volksgezondheid dan minder belangrijk dan de financiële gezondheid van de topclubs, vraagt onze redacteur Peter T'Kint zich af.

Ere wie ere toekomt: er was gisteren al een clubleider die direct een waarschuwend vingertje opstak toen hij vernam dat de raad van bestuur van de Pro League adviseerde om met de competitie te stoppen. Was dat juridisch wel voldoende afgedekt, vroeg hij zich af? Woensdag had UEFA immers nog een opening gemaakt om het afwerken van de competities over de normale deadline van 30 juni te tillen. Er kon dit seizoen nog gevoetbald worden tot 3 augustus.

...

Ere wie ere toekomt: er was gisteren al een clubleider die direct een waarschuwend vingertje opstak toen hij vernam dat de raad van bestuur van de Pro League adviseerde om met de competitie te stoppen. Was dat juridisch wel voldoende afgedekt, vroeg hij zich af? Woensdag had UEFA immers nog een opening gemaakt om het afwerken van de competities over de normale deadline van 30 juni te tillen. Er kon dit seizoen nog gevoetbald worden tot 3 augustus.Wat als dat geen mogelijkheid was, maar een verplichting, signaleerde de man ons. Waarom moeten we ons in België dan vastpinnen op 30 juni als einddatum, terwijl het ook 3 augustus kan zijn. Of misschien zelfs moet zijn?Een paar uur later kreeg de man gelijk en belandde de reactie van UEFA al in de Belgische mailboxen. Snel liet UEFA weten not amused te zijn met het vervroegde stopzetten van de competitie. Vanochtend rolde ze verder de spierballen: alle liga's moéten spelen in juni én juli, desnoods zonder publiek. Doen ze dat niet, dat kunnen hun ploegen die Europees voetbal afdwingen, uitgesloten worden van die competitie.Zo. De sportieve afwikkeling van de competitie primeert boven de volksgezondheid.Een droge Erwin Van der Sar: 'Ik ben benieuwd om te zien welke doelman straks zijn muurtje goed georganiseerd krijgt.'Wat is hier aan de hand?Daarvoor moeten we terug naar de beslissing om het EK van 2020 met een jaar uit te stellen, een beslissing die op 17 maart werd genomen. Toen werd ook de vraag gesteld: wat met de nationale competities? Daar was het antwoord: elk land moet, op basis van de nationale richtlijnen van volksgezondheid, zich naar de regels schikken en beslissen wat te doen. Soevereiniteit was de norm. Daarom ook werd wereldwijd niet opgetreden tegen landen die nog door gingen met hun competitie. Wit-Rusland met zijn vodka als vaccin in Europa, Nicaragua in Zuid-Amerika.Dat principe van soevereiniteit is nu weg. Helemaal zelfs: ze is vervangen door een verplichting. Afwerken.Vanwaar de ommezwaai? Chantage van de topclubs?Dat lijkt zo. Euro 2020 werd uitgesteld omwille van de volksgezondheid: hoe kan je een Europees voetbalfeest organiseren als er een epidemie woedt? En afwerken achter gesloten deuren, zonder sfeer, zou nefast zijn. Maar: Euro2020 werd ook uitgesteld om ruimte te maken in de kalender voor het afwerken van de topcompetities.Het lijkt er erg op dat deze verplichting nu ook werd uitgeschreven op hun vraag.De Jupiler Pro League werd stopgezet omwille van de volksgezondheid, je kan niet trainen, voetballen en wedstrijden spelen, zelfs niet achter gesloten deuren, op een moment dat honderden mensen vechten voor hun leven -en die strijd geregeld verliezen. Vreesde UEFA dat er een cascade aan stopzetten van kampioenschappen zou volgen? Dat half Europa nu zou zeggen: die Belgen hebben gelijk, we stoppen er ook mee? In de Eredivisie woedde dat debat gisteren weer volop. In andere landen ongetwijfeld ook.Maar dan zit je met die grote kampioenschappen die nog wél willen doorgaan. De Spaanse, Italiaanse, Duitse, Engelse. Zelfs de Franse. Kampioenschappen waar de televisiezenders een deel van hun centen nog niet betaalden. Centen die de clubs broodnodig hebben.Begin er dan maar aan, als clubleider van Juventus, Real Madrid of PSG, om tegen je fans en je lokale overheden, die de handen vol hebben met deze pandemie, te zeggen: die kleintjes stoppen er mee, maar wij willen doorgaan hoor, want we hebben het televisiecontract nodig. Dat is in andere landen ook zo. De economische naschokken zullen nog jaren te voelen zijn, maar daar gaat het om minder geld.Laat UEFA zich gijzelen door de topploegen? Meer dan waarschijnlijk. Want ze zit ook nog met haar eigen Champions League en Europa League, die nog moeten worden afgewerkt.Op de achtergrond speelt het WK voor clubs, dat FIFA wil organiseren. Wereldwijd, de beste 24. Normaal vanaf 2021, nu uitgesteld naar een latere datum, omwille van het EK. FIFA benaderde daarvoor al wereldwijd de topclubs, die pro zijn, maar nog even de boot afhouden. UEFA wil hen aan boord houden.Allicht vandaar deze zet. Dit cynisme. Deze verplichting. Sporteconomie boven volksgezondheid. Een volksgezondheid die nog zo van belang was toen het over de organisatie van het EK ging, maar van geen tel meer nu, zo lijkt.Het gebrek aan ruggengraat van UEFA is storend, maar dé zwarte piet in heel dit dossier moet toch gaan naar de Europese topclubs, die ons, toegegeven, de voorbije jaren hard hebben verwend met mooi voetbal en het bij mekaar brengen van veel talent.Maar die stilaan wel naar een League of their own evolueren. Op zich niks tegen, als Real Madrid liever tegen Boca Juniors speelt dan tegen Club Brugge of AA Gent, is dat hun goed recht. We zullen het jammer vinden om geen Ronaldo of Benzema meer te zien in België, maar zo vaak kwamen die toch al niet hier in actie.Dat ze zich in hun zucht naar sportieve en financiële roem soms Icarus waanden en steeds hoger vlogen, is hun zaak. De fan van Leeds betaalt er nog steeds de gebroken potten voor, die van Manchester United ook.Maar wees dan niet zo cynisch dat je nu heel Europa verplicht om in juni en juli zonder fans een competitie af te werken. Wil men echt in Turijn of Madrid of Barcelona nog voetballen terwijl patiënten in de gangen van de ziekenhuizen vechten voor hun leven?Het is erg dat UEFA haar principes -soevereiniteit- opgeeft om tegemoet te komen aan dit soort van cynisme.Want zoveel solidariteit die UEFA op vraag van de grote bazen in voetballand nu oplegt, toonden diezelfde clubs bij het hertekenen van de Europese bekers (in hun voordeel) ook niet.Eerst de kleintjes uitsluiten van het kampioenenbal en nu in tijden van pandemie vragen om hun solidariteit... Gedurfd.