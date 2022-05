Na de coming-out van de 17-jarige Jake Daniels, speler bij de Engelse tweedeklasser Blackpool, stromen de reacties vanuit de voetbalwereld binnen.

Daniels is een van de weinige voetballers die tijdens zijn carrière uitkomt voor zijn homoseksualiteit. De Amerikaan Collin Martin en de Australiër Josh Cavallo deden het hem in respectievelijk 2018 en 2020 voor.

Pionier op dat vlak was Justin Fashanu, die in 1990 met zijn verhaal naar buiten kwam. De stichting die opgezet werd nadat hij zelfmoord pleegde, prees Daniels. Ook Fashanu's nicht Amal sprak op BBC Radio 4: 'Het is een ongelofelijk moment. Ik heb kippenvel, want het lijkt dat er eindelijk een voetballer is die zich comfortabel genoeg voelt om te zijn wie hij is. Het voelt alsof mijn werk van de laatste tien jaar zijn vruchten afwerpt. Dit bewijst dat de omgeving aan het veranderen is. Het zal natuurlijk niet makkelijk zijn en fans zullen het er waarschijnlijk over hebben, maar het zal niet zo erg zijn als iedereen dacht en zeker niet half zo slecht als wat Justin meemaakte.'

Hypocriete FIFA

Kick it Out, de Britse organisatie die strijdt tegen discriminatie in onder andere het voetbal, feliciteerde Daniels met dit 'historische' moment en voegde eraan toe: 'We moeten onthouden dat er een jonge man centraal staat, die niet gedefinieerd moet worden door dit moment of dit ene onderdeel van zijn identiteit.'

Enkele Britse profvoetballers outten zich nadat ze hun voetbalschoenen aan de haak hingen. Een van hen, Thomas Beattie, had contact met Daniels voor diens aankondiging. Hij hielp de zeventienjarige om beperkingen in te stellen op zijn sociale media-accounts om hem te beschermen tegen bepaalde reacties.

Beattie vertelde aan de BBC ook over de periode na een coming-out: 'Het is overweldigend en omdat ik het zelf meemaakte, ken ik de emoties die erbij horen. Je gaat van bang naar opgewonden, bezorgd of ongerust, maar dat alles bij elkaar is een heel speciaal moment. Ik weet wat het is om een dubbelleven te leiden en een deel van jezelf te verbergen. Ik ben zo blij dat hij zijn ware zelf kan zijn.'

Thomas Hitzlsperger, de Duitser die kort na zijn pensioen vertelde dat hij gay is, wenste Daniels een fantastische carrière en was blij dat hij de steun had van zijn club.

Op sociale media stonden voetbalclubs in de rij om hun steun uit te spreken en ook de bonden, zoals de FIFA, wilden snel reageren. Maar de wereldvoetbalbond kreeg al snel de wind van voren, omdat heel wat voetbalfans hen hypocriet vinden. Voor hen is zo'n bericht nietszeggend als je WK's organiseert in landen waar Daniels niet aanvaard zou worden.

The Professional Footballers' Association, de Britse spelersvakbond, liet spelers die misschien dezelfde stap willen maken, weten dat ze hen ondersteunen, ongeacht hun keuze.

De vreselijke FIFA lift mee op het nieuws dat voetballer Jake Daniels bekend heeft gemaakt dat hij homo is. Terwijl Jake tijdens het WK in Quatar geen hotel zou kunnen boeken omdat ze daar geen homo’s toestaan. De FIFA is net zo hypocriet als dat ze corrupt zijn. https://t.co/BLefj9iQvZ — Provie (@Provie_of_Proof) May 16, 2022

Moed en dapperheid

Ook spelers reageerden. Harry Kane en David de Gea spraken hun steun uit op sociale media. De Brit postte op Twitter: 'Enorm veel lof voor jou en de manier waarop je vrienden, familie, club en aanvoerder je hebben gesteund. Voetbal moet voor iedereen toegankelijk zijn.'

De doelman van Manchester United prees de tiener dan weer voor zijn 'geweldige moed en dapperheid'. Ex-Manchester Unitedverdediger Rio Ferdinand vroeg om 'een veilige en ondersteunende omgeving voor de lgbt-gemeenschap in het voetbal en daarbuiten'.

Amazing courage and bravery Jake. https://t.co/1vh13e7nlu — David de Gea (@D_DeGea) May 16, 2022

Ferdinands ex-ploegmaat bij United, Gary Neville, vond bij Sky Sports dat de sport niet goed omging met deze kwestie. 'Twintig jaar geleden vergaderden we al met de spelers over het feit dat voetballers zich niet comfortabel genoeg voelden om zich te uiten. We weten nu dat het voor de fans acceptabel is, maar dat raakte nog niet in de kleedkamer. Dat kan een kwaadaardige plaats zijn met de inwijdingsceremonies, de groepsdruk en de daarmee gepaard gaande kwetsbaarheid van de spelers. Wat Jake deed, vraagt veel moed. Deze dag is belangrijk voor hem en zijn familie, maar ook voor het Engelse voetbal. Dit gaat de geschiedenisboeken in.'

"It's a day of great importance for English football"



Gary Neville and Jamie Carragher discuss Blackpool's Jake Daniels coming out as gay - the first UK professional footballer to do so publicly since 1990 pic.twitter.com/YzUrpfYP1M — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 16, 2022

'Massaal geaccepteerd'

Nevilles collega Jamie Carragher zei aan Sky Sports: 'Ik ken Blackpoolcoach Neil Critchley en hij zal een belangrijke ondersteuning zijn voor Jake. Het gaat niet enkel over de speler, maar ook over de club en hoe zij een voorbeeld kunnen zijn voor andere teams.'

Gary Lineker verwacht weinig problemen, zei hij aan de BBC: 'Hij zal massaal geaccepteerd worden, niet enkel in zijn eigen kleedkamer, maar ook door tegenstanders. Er zal niet veel over nagedacht worden, omdat men vooral kijkt of je een goede voetballer bent. Ik ben blij met zijn aankondiging, omdat de sport er volgens mij beter van wordt. Als anderen zien dat de overgrote meerderheid positief reageert, zullen ze snel volgen.' Lineker vindt ook dat Daniels aankondiging 'niet belangrijk zou moeten zijn' en 'dat we al lang voorbij dit keerpunt hadden moeten zijn'.

Gary Lineker says Blackpool footballer Jake Daniels will be 'massively accepted' after coming out and tells #BBCBreakfast he hopes others will have the confidence to follow. https://t.co/9iqrZXuViM pic.twitter.com/6QsismrW9Q — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) May 17, 2022

Een mening die gedeeld werd door Casey Stoney, kapitein van de Engelse vrouwenploeg: 'Het moet veel lef en moed vragen. Goed dat je je echte zelf bent. Zou het niet fantastisch zijn als we de woorden "lef en moed" niet meer moesten gebruiken om iemand te beschrijven die zich goed voelt zoals hij is?'

