Het Europese duel van Tottenham tegen Rennes was in het prioriteitenlijstje van de Spurs duidelijk ondergeschikt aan de topper tegen Chelsea van zondag. Waar staat project-Nuno?

Klein quizvraagje, na goed een maand competitief voetbal voor de Spurs, met vier wedstrijden in de Premier League en nu al het derde Europese duel in de Conference League (eerst kwalificatieduels tegen het Portugese Paços, daarna een eerste groepsduel in Rennes): wie is tot dusver de speler met de meeste minuten op het veld?Antwoord: Oliver Skipp.Hij is Engels, 21, komt uit de jeugd van Tottenham en was vorig seizoen een van de sterkhouders bij Norwich City in de Championship. Dat leverde hem niet alleen een plek op in het Team van het Seizoen van de Championship, maar ook een terugkeer naar de Spurs. En daar maakt hij minuten, inmiddels al vijf keer de volledige wedstrijd. Rennes uit van donderdag was zijn Europees debuut. Dat Eric Dier geblesseerd is uitgevallen, helpt natuurlijk, maar er is concurrentie binnen de kern (van onder meer Harry Winks) en toch krijgt Skipp het vertrouwen.Nog een ander jeugdproduct is onder Nuno Espirito Santo bezig aan zijn doorbraak: Japhet Tanganga (22). De Londense verdediger van Congolese oorsprong koos een ander traject om door te breken. Hij bleef bij de club en wachtte, in de schaduw van Toby Alderweireld en Davinson Sánchez, op een kans. Tanganga zit al voor het derde jaar in de A-kern, maar verzamelde de voorbije twee seizoenen niet zoveel speelminuten onder Pochettino en Mourinho: het eerste jaar 525, het tweede 487. Na een maand onder Nuno zit hij al aan vier basisplaatsen en 319 minuten. Tegen Crystal Palace zag hij vorig weekend even voor het uur nog rood, maar in Rennes stond hij gewoon weer in de basis. Zondag zit hij wel in de tribune, vanwege geschorst voor die uitsluiting.Nog een derde Engelsman kon zich ook al tonen onder Nuno: Dele Alli. Geslachtofferd door Mourinho vorig seizoen, omdat hij zich geen raad wist met de mentaliteit van de international. Die ontplofte toen Mourinho het overnam, geprikkeld door diens commentaar waarbij hij zich afvroeg of in de maanden voordien hij wel Deli Alli op het veld had gezien, dan wel een tweelingbroer. In de eerste acht duels onder Mourinho was Dele betrokken bij acht goals: vijf doelpunten en drie assists. Maar dan ging het fout. De boss koos hem als vijand, beschuldigde hem van luiheid, ging klagen bij de voorzitter.Commentaren van Dele in de kleedkamer tijdens de rust tegen Leipzig (komaan mannen voetballen, niet altijd lange ballen) vielen slecht. Amazon had voor zijn documentaire een mooie scoop, het is niet alleen Jack Hendry die al eens door de aanwezigheid van een camera is verrast.De sierlijke middenvelder verdween uit beeld en is nu onder een andere Portugees, Nuno, verveld tot een nieuwe soort voetballer: een werker, die tackelt, wroet en zijn defensieve taken met verve uitvoert. De fans wreven, in de openingswedstrijd van het seizoen tegen City, zich de ogen uit. Was dit dezelfde Alli, of had Nuno een vechtende tweelingbroer op het veld gestuurd? In Rome zat Mourinho ongetwijfeld te monkelen.Het is duidelijk: Project Nuno houdt van strijd, van Brits, van het stevige weerwerk. Het leverde resultaat op: een plaatsing voor de groepsfase van de Conference League (je mocht van Tottenham niks anders verwachten), maar ook 9 op 9 in de eerste drie speeldagen van de competitie. Vorig weekend was er dan een eerste uitschuiver, 3-0 verlies van Crystal Palace. Europees werd het 2-2 in Rennes, maar op Antwerp weten ze dat ook al: het gaat Tottenham in een Europese groepsfase vooral om kwalificatie voor de volgende ronde na zes duels. Niet om elke match te winnen.In Rennes stond veel in het teken van de match zondag tegen Chelsea. Kane en Lucas Moura werden nog voor het uur en bij 1-1 naar de kant gehaald, Lloris, Hojbjerg, Emerson, Dele Alli en Reguilón (zondag vijf basisspelers) startten op de bank, andere Zuid-Amerikanen bleven in Londen. Europees is belangrijk, maar een topper en meeschuiven met de top in eigen land is dat oneindig veel meer. Opnieuw Champions League, daar gaat het bij de Spurs om.Hoe ver staat project Nuno na een maand? Het is met vallen en opstaan. De twee goals in Frankrijk, beide mee geforceerd door een grillig voetballende Tanguy Ndombele, en de drie tegen Paços zijn uitzonderlijk (en vallen niet toevallig in Europa): in eigen land hebben de Spurs alle moeite om te scoren. Drie keer won Tottenham met 1-0, een keer ging het de boot in met 3-0. Niet alleen scoren is een probleem voor Kane en co, het is vooral kansen afdwingen dat moeizaam lukt. De XG tegen Manchester City: 1,3. XG tegen Wolves: 1,5. Tegen Watford : 0,9. Crystal Palace was al helemaal dramatisch: 0,1. Ook het balbezit was matig: 36 procent tegen City, 43 tegen de Wolves, 39 bij Palace. Alleen tegen Watford kwam het balbezit boven de vijftig procent uit. Maar een lawine aan kansen leverde dat niet opAls altijd zijn er verzachtende omstandigheden. De moeilijke zomer van Kane en diens transferdromen, de spits die bij Engeland een garantie is voor goals moet zijn rekening na vier wedstrijden voor de Spurs dit seizoen nog openen. Hij kreeg ook al amper kansen om dat te doen, blijkt uit de statistieken. Het duel tegen Crystal Palace van zaterdag was zelfs een zeer trieste primeur: twee schoten van de ploeg op doel in de hele match, dat was al geleden van ... 2005 onder Martin Jol (0-0 bij Blackburn) en voor het eerst in zijn carrière in de Premier League schoot Harry Kane niet één keer op doel en raakte hij zelfs niet één keer in de zestien van de tegenstander een bal.Zijn maatje vooraan, Heung-min Son, kwam geblesseerd terug uit de interlandbreak, miste Crystal Palace, werd gespaard in Rennes, en wordt nu klaargestoomd voor de match zondag. Hij vond wel al het doel, maar ook hij krijgt amper kansen. En als het niet van die twee komt, wist Mourinho vorig seizoen ook al, dan is de spoeling daarachter dun. Steven Bergwijn en Lucas Moura zijn veel minder aanwezig in de spits of op het scorebord dan die twee. Moura: vijf wedstrijden, nul goals, nul assists. Bergwijn: vier duels, nul goals, 1 asssist.Het zit ook niet mee qua blessures, of met interlandverplichtingen en de gevolgen van de coronapandemie. Bij Palace miste Nuno zijn Zuid-Amerikanen Davinson, Romero en Lo Celso en geen van de drie reisde af naar Rennes. Maar het is vooral in het offensieve compartiment dat de coach zoekt naar meer creativiteit. De terugkeer van Ndombele, die vorige zomer weg wilde, kan helpen. Dat zag je al in Rennes.In het andere geval zal de kritiek van de fans, die Nuno in hetzelfde vakje plaatsen als Mourinho (vooral aandacht voor organisatie), snel aanzwellen. De Portugees stond al niet te hoog op het prioriteitenlijstje van nieuwe managers en Levy beloofde zijn fans na Mourinho een coach met meer aandacht voor het DNA van de club: free flowing attacking and entertaining football.Dat is nog héél ver weg.