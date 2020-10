De wedstrijd tegen Manchester United kan wel gewoon doorgaan.

Paris Saint-Germain begint dinsdag in een leeg Parc des Princes aan de Champions League. President Emmanuel Macron besloot woensdag om een avondklok in te voeren in Parijs en enkele andere grote steden in Frankrijk. De wedstrijd tussen de Franse kampioen PSG en Manchester United kan gewoon doorgaan, maar wel zonder publiek.

Het uitgaansverbod gaat zaterdag in en geldt gedurende zeker vier weken dagelijks van 21u tot 6u. 'Het ligt steeds aan het tijdstip of ergens toeschouwers naar binnen mogen', aldus het Franse ministerie van Sport.

Het eerste duel van PSG in de Champions League begint om 21u.

Vorig seizoen bereikte de topclub uit Parijs de finale van de Champions League. Bayern München was daarin met 1-0 te sterk

