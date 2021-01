Leonardo, de sportief directeur van PSG, gaf een interview aan France Football. De opmerkelijkste passages.

Het ontslag van Thomas Tuchel

'De cyclus van Tuchel kwam aan zijn einde. Let op, ik wil zijn proces niet maken, maar we waren van mening dat het het moment was om te veranderen om een nieuwe impuls aan ons seizoen te geven. Wij wisten, en hij wist dat ook, dat het moeilijk zou zijn om zijn contract op het einde van het seizoen te verlengen... Dus hebben we een beetje geanticipeerd.'

'Een coach is zoals een dokter die verschillende geneesmiddelen moet aanreiken, in functie van wat de ploeg nodig heeft. Wat Tuchel voorstelde, was niet echt meer wat er nodig was... Terwijl Pochettino kwaliteiten en een persoonlijkheid heeft die meer aansluit bij wat we op dit moment willen doen.'

'Ik denk ook niet dat het een verrassing was voor Tuchel. Ik had al meermaals met hem over de situatie gesproken. Misschien begreep hij me niet meer... Hij wist dat we iets wilden veranderen... We zijn niet op een dag wakker geworden met de gedachte: tiens, laat ons eens van coach veranderen. Dat was de vrucht van een lang denkproces.'

De aanstelling van Mauricio Pochettino

'Ik denk dat het belangrijk is dat we op het veld een speelstijl ontwikkelen. PSG moet zijn identiteit hebben. Dat doe je niet op enkele weken, dat vraagt verschillende jaren. En ik denk dat Pochettino onze stijl op een constante manier kan verfijnen in overeenstemming met het DNA van de club.'

'Parijs is de Lichtstad. Er moet dus een voetbal gespeeld worden dat verband houdt met schoonheid, licht, schittering en spektakel. Agressief en mooi, dat is niet verenigbaar. Maar we moeten ook niet te pretentieus zijn: een mooie stijl, dat is vooral een stijl die ervoor zorgt dat je wint. Want mooi voetballen en niks winnen, dat dient tot niets, toch?'

Neymar en Mbappé en hun aflopende contracten in 2022

'Ik houd niet van de term 'overtuigen'. Ik hoop dat ze er zelf van overtuigd zijn dat PSG momenteel een goeie plaats is voor een ambitieuze voetballer van een hoog niveau. Ze zijn er allebei al drie en een half jaar. Ze kennen de club en haar projecten. Er moet alleen een akkoord gevonden worden tussen aan de ene kant hun ambities en hun eisen en aan de andere kant onze verwachtingen en onze middelen. We gaan hen niet smeken: blijf alsjeblieft bij ons.'

De eventuele komst van Messi

'Wat wij willen, is ons team blijven versterken om het nog performanter te maken. Grote spelers als Messi staan dus altijd op de lijst van PSG. Maar het is natuurlijk niet het moment om erover te praten of ervan te dromen. Het Brazilië van de jaren 1970 voetbalde met minstens vijf offensief ingestelde spelers en dat was mooi om te zien. (glimlacht) Maar wat ik ook weet, is dat de Galácticos van Real Madrid ook een mooi team was op papier, maar dat ze niks gewonnen hebben. Ik weet niet of Messi in Parijs doenbaar is...'

'We zitten wel aan de tafel van diegenen die het dossier van dichtbij opvolgen. Of beter: we zitten niet aan die tafel, maar onze stoel is wel gereserveerd voor het geval dat... (glimlacht)

'Vier maanden (van nu tot het einde van het seizoen, nvdr) in het voetbal, dat is een eeuwigheid, zeker in deze periode. Dus hoe onze volgende mercato er gaat uitzien, daar heb ik eerlijk gezegd nog geen duidelijk idee over.'

