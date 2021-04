Titelverdediger Bayern München zit in vieze papieren na zijn heenwedstrijd van de kwartfinale in de Champions League. De Duitsers verloren woensdagavond in eigen huis met 2-3 tegen PSG.

Net als de Franse kampioen deed ook Chelsea eeen uitstekende zaak. In de tweede wedstrijd van de avond versloegen de Engelsen Porto met 0-2.

PSG kende een droomstart in de Allianz Arena, waar het eerste deel van de heruitgave van de finale van vorig jaar werd afgewerkt. Kylian Mbappé opende al na drie minuten de score. Bayern, zonder zijn geblesseerde steraanvaller Robert Lewandowski, had net daarvoor de lat geraakt via Choupo-Moting.

Nog voor het half uur keek de Rekordmeister tegen een dubbele achterstand aan in de Beierse sneeuw. Marquinhos kon vrijstaand aanleggen en vloerde Neuer van dichtbij. Even later moest hij wel met een blessure naar de kant.

Bayern lukte nog voor de pauze de (verdiende) aansluitingstreffer via Choupo-Moting (37.)

In het begin van de tweede helft liet Neymar een wenkende kans liggen. De Braziliaan trapte vol op Neuer. Aan de overzijde was het wel raak. Thomas Müller kopte een vrije trap van Kimmich voorbij Navas: 2-2 na een uur.

Duitse druk

PSG kreunde onder de Duitse druk maar via de onvermijdelijke Mbappé klommen de Fransen in minuut 68 toch weer op voorsprong. De jonge topspits won het duel van de ingevallen Boateng en tekende voor zijn tweede van de avond. Bayern zette nog een slotoffensief in, maar de Franse verdediging hield stand.

Porto en Chelsea troffen elkaar in Sevilla. Daar wordt volgende week ook de terugmatch gespeeld door de strenge coronabeperkingen die de Portugese overheid oplegt aan reizigers uit Groot-Brittannië.

Porto, het team van ex-Gouden Schoen Sergio Conceiçao, had in de vorige ronde gestunt tegen Juventus maar botste in de eerste helft op een erg efficiënt Chelsea. Mason Mount verzilverde in minuut 32 de enige kans van de Londenaars.

Deksel op de neus

In de tweede helft bleef Porto vol goede wil op zoek gaan naar een treffer maar uitgespeelde kansen waren schaars. In de slotfase kreeg de 'thuisploeg' nog het deksel op de neus. Ben Chilwell (85.) bezorgde Chelsea een uitstekende uitgangspositie voor de return.

Dinsdag werden de eerste twee heenwedstrijden in de kwartfinales gespeeld. Manchester City haalde het met 2-1 van Borussia Dortmund, Real Madrid zette Liverpool met 3-1 opzij.

Alle terugmatchen worden volgende week gespeeld.

