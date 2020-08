Paris Saint-Germain heeft zich woensdag in Lissabon als eerste voor de halve finales van de Champions League geplaatst. De Franse kampioen versloeg het Atalanta van Timothy Castagne, die acht minuten voor tijd mocht invallen, met 2-1 (rust 0-1).

Heel lang balanceerde PSG op de rand van de uitschakeling. Mario Pasalic opende in de 27e minuut de score voor de Italianen en in de 90e minuut had de club uit Bergamo die voorsprong nog altijd vast. Pas in de slotminuut bracht Marquinhos PSG langszij en in de derde minuut van de blessuretijd bezorgde Eric Maxim Choupo-Moting Atalanta helemaal een koude douche.

Vooral door de als altijd erg offensieve instelling van Atalanta was het duel vanaf de eerste minuut boeiend. Alejandro Gemez met een schot en Hans Hateboer met een kopbal waren in de openingsfase gevaarlijk, maar beide keren greep voormalig Real Madrid-doelman Keylor Navas goed in. Navas zou later in het duel geblesseerd uitvallen.

Het antwoord van PSG kwam in de vorm van een uitbraak van Neymar, maar hij schoot vrij voor keeper Marco Sportiello naast. Vlak voor rust kreeg het Braziliaanse wonderkind nog een aardige mogelijkheid na fout terugspelen van Hateboer, maar nu was hij te slordig. Toen stonden de Italianen wel al op voorsprong. Pasalic scoorde na iets minder dan een half uur. De Kroaat kreeg de bal min of meer via de kluts, maar schoot vervolgens wel fraai in.

Beslissende wending

Kylian Mbappé zat aanvankelijk op de bank bij PSG, omdat hij hooguit de fitheid had om een half uur te spelen. Aangezien de Parijzenaars ook na de hervatting aanvankelijk niet dichterbij kwamen, besloot de Duitse coach Thomas Tuchel de jeugdige international ook precies een half uur voor tijd in te zetten.

In de 74e minuut kwam Mbappé dicht bij de gelijkmaker, maar ook hij vond doelman Sportiello op zijn weg. Dat overkwam kort later ook Neymar, mede omdat hij te zwak inschoot. Veel vloeiende aanvallen waren er niet van Fransen. Toch slaagde Marquinhos er in de slotminuut nog in gelijk te maken. Eric Maxim Choupo-Moting gaf in extra tijd het duel een beslissende wending, op aangeven van supersub Mbappé.

In zijn eerste halve finale van de Champions League sinds 1995 geeft PSG volgende week dinsdag het Duitse Leipzig of het Spaanse Atletico Madrid partij. Zij vechten hun duel donderdag uit.

