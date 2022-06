Elke dag neemt Sport/Voetbalmagazine een buitenlandse topclub onder de loep. We kijken even terug op het voorbije seizoen en blikken vooruit naar de uitdagingen in de toekomst. Vandaag: PSG.

Sterke en zwakke punten

Het is het lot geworden de Parijzenaars: het seizoen wordt beslist in 180 minuten, of ze nu aan het einde van de winter of aan het begin van de lente worden geplaatst. Dit seizoen was de boeman Karim Benzema, de ster van een verbluffend Real dat PSG van zijn Europese droom beroofde in de 1/8 finales. Vanaf dat moment werd iedere overwinning in Parijs normaal en elke nederlaag een klinkende mislukking. Ondanks een titel die zonder zweet of glorie werd behaald, struikelde de club uit de Franse hoofdstad over het tapijt in de Coupe de France en eindigde daarom het seizoen ver onder de verwachtingen die werden gesteld na een gigantische zomerse transferperiode.

Door Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos of zelfs Achraf Hakimi aan te trekken, dacht PSG dichter bij hun Europese Graal te komen. Uiteindelijk leek het team vooral onevenwichtig, de technische staf was constant op zoek naar een coherente collectieve draad terwijl het Neymar en Kylian Mbappé moest inpassen in een systeem met de man met zeven Gouden Ballen. Een vaak vergeefse zoektocht, die Parijs niet kon verlossen van een gevoel van falen, waarbij het herstel van de nationale troon (gekraakt door Lille in 2021) uiteindelijk slechts een smakeloze troost was.

De coach: Mauricio Pochettino

In de geschiedenis van de coaches uit het Qatarese tijdperk van PSG zal de Argentijn ongetwijfeld een volgende pion zijn. Mauricio Pochettino was echter in de hoofdstad aangekomen met de status van voormalig speler des huizes én met een cv waarop trots een Champions Leaguefinale met Tottenham staat. Uiteindelijk zagen we de ideeën van de voormalige Spurs-coach niet duidelijk terug op de Franse velden. Een persoonlijk falen, of de extra bevestiging (na de passages van Unai Emery of Thomas Tuchel) dat het management van de Parijse kleedkamer veel meer een verhaal is van politiek dan van voetbal? Net als zijn voorgangers zal Poche er in ieder geval niet in geslaagd zijn om het spel centraal te stellen in de debatten op Camp des Loges.

© GETTY

Speler van het seizoen: Kylian Mbappé

Topscorer, beste passer en per definitie beste speler van het kampioenschap, de supersonische Fransman vloog opnieuw over de nationale competitie. Op het Europese toneel was hij ook een van de weinigen die Real Madrid echt angst kon inboezemen. Zoals de opmaat naar een lange flirt met de Koninklijke die, tot grote opluchting van de Parijse leiders, eindigde met een verlenging van zijn verblijf in de Lichtstad. Als je een speler hebt die betrokken is bij 65 doelpunten (39 goals en 26 assists) in 46 optredens in alle competities, wil je hem altijd liever thuis houden.

De toekomst

De lente kende zo dan toch een happy end in het Parc des Princes. Aan het einde van het contract, vurig begeerd door de grote Real, heeft Kylian Mbappé ervoor gekozen om zijn carrière in zijn stad voort te zetten. Niet zonder sportieve garanties die hem eindelijk in staat zouden stellen groter te dromen op het Europese toneel, twee jaar na de enige Champions Leaguefinale die door de Parijzenaars werd betwist en werd verloren van Bayern.

© GETTY

Naast een nieuwe coach, die binnenkort zijn koffers zal moeten pakken in de hoofdstad, heeft PSG zich ook versterkt met een man die in staat is een coherente kern op te bouwen, wat de club maar al te vaak is ontgaan omdat het steevast grote namen verkoos boven het sportieve evenwicht. Luis Campos, architect van de laatste twee teams die de nationale hegemonie van PSG hebben doen wankelen (Monaco in 2017 en Lille in 2021), wordt de nieuwe sportief directeur van de Parijse club. Een gerenommeerd denker die de komst van betere dagen voorspelt. Ongeacht de coach en de nieuwkomers zal het belangrijkste probleem echter niet veranderen: wanneer een seizoen bijna uitsluitend wordt gespeeld op confrontaties van 180 minuten, is het risico op een ongeval altijd enorm groot.

