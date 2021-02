Paris Saint-Germain heeft dinsdag in de heenwedstrijden van de achtste finales van de Champions League zwaar uitgehaald op het veld van FC Barcelona. De Parijzenaars wonnen met 1-4 na drie doelpunten van Kylian Mbappé. Liverpool, waar Divock Origi op de bank bleef, won in Boedapest met 0-2 van RB Leipzig.

PSG, dat het zonder de geblesseerden Neymar en Di Maria moest stellen, was baas in de openingsfase. Mbappé, Gueye en Dembélé lieten de eerste kansen liggen. Toen Kurzawa aan de overkant De Jong aanliep, ging de bal op de stip en was het Barcelona dat op voorsprong kwam. Wie anders dan Lionel Messi (27.) joeg de penalty hoog in het doel. Lang kon de thuisploeg niet van zijn voorsprong genieten. Kylian Mbappé (32.) maakte gelijk na een heerlijke Parijse aanval met assist van Verratti. Naar het einde van de eerste helft toe ging PSG nog nadrukkelijk op zoek naar de 1-2, maar een tweede doelpunt voor de rust kwam er niet.

Hattrick

Na de pauze gingen de Fransen op hun elan verder. Ze waren baas en gingen vol voor de uitzege. De 1-2 liet even op zich wachten, maar iets voorbij het uur kwam de verdiende voorsprong er dan toch. Mbappé (65.) maakte zijn tweede van de avond nadat Piqué een voorzet van Florenzi onhandig in zijn voeten had geduwd.

PSG bleef doorpushen en vijf minuten later kreeg Moise Kean (70.) alle ruimte van de wereld om de 1-3 op aangeven van Paredes tegen de netten te koppen. Barça vond geen antwoord meer en slikte zelfs nog de 1-4. Mbappé (85.) werkte een snelle tegenprik knap af voor zijn derde van de avond. De Fransman is de eerste speler die er in de 21e eeuw in slaagt om in een Champions League-wedstrijd in en tegen Barcelona drie keer te scoren.

'Ik zal me nooit verstoppen'

'Dit is een geweldig resultaat, maar niets is beslist', aldus uitblinker Mbappé, 'We zijn heel tevreden. Dit was voor ons een heel belangrijke wedstrijd. We wilden hier komen winnen. Het lukt niet altijd, ik ga nog mindere matchen spelen, maar ik zal me nooit verstoppen. Vandaag heeft mijn harde werk resultaat opgeleverd.'

Mbappé loofde ook zijn coach Mauricio Pochettino. 'Hij heeft geweldig werk verricht, en gaat op dezelfde weg verder als Thomas Tuchel, die vorig jaar met ons de finale haalde. We hebben een goede staf en beginnen fysiek op ons toppunt te komen. We zijn er nog niet, maar proberen telkens stappen te zetten.'

'Uitslag toont hoe superieur PSG was'

Trainer Ronald Koeman van FC Barcelona kon na het verloren eerste duel niet anders dan erkennen dat zijn ploeg tekort komt voor de echte Europese top.

'In de tweede helft hadden we verdedigende problemen', zei de Nederlander. 'De uitslag geeft ook wel aan hoe superieur PSG was. Ze waren veel efficiënter dan wij. De eerste helft was meer in evenwicht en na de 1-0 van ons kreeg Ousmane Dembélé de kans om er 2-0 van te maken.'

Fouten van Leipzig

Leipzig tegen Liverpool was voor de rust min of meer in evenwicht, met de Reds die met de rust in zicht steeds meer kwamen opzetten, maar er vielen geen doelpunten.

Kort na de pauze maakte Mo Salah (53.) 0-1, nadat Sabitzer hem de bal domweg cadeau deed. Vijf minuten later verdubbelden de bezoekers hun voorsprong al. Nu was het Mukiele die stevig in de fout ging en Sadio Mané (58.) op weg zette naar de 0-2. Leipzig ging nadien nog dapper op zoek naar de aansluitingstreffer, maar scoren lukte de Duitsers niet meer. De terugwedstrijden volgen op 10 maart.

PSG, dat het zonder de geblesseerden Neymar en Di Maria moest stellen, was baas in de openingsfase. Mbappé, Gueye en Dembélé lieten de eerste kansen liggen. Toen Kurzawa aan de overkant De Jong aanliep, ging de bal op de stip en was het Barcelona dat op voorsprong kwam. Wie anders dan Lionel Messi (27.) joeg de penalty hoog in het doel. Lang kon de thuisploeg niet van zijn voorsprong genieten. Kylian Mbappé (32.) maakte gelijk na een heerlijke Parijse aanval met assist van Verratti. Naar het einde van de eerste helft toe ging PSG nog nadrukkelijk op zoek naar de 1-2, maar een tweede doelpunt voor de rust kwam er niet. Na de pauze gingen de Fransen op hun elan verder. Ze waren baas en gingen vol voor de uitzege. De 1-2 liet even op zich wachten, maar iets voorbij het uur kwam de verdiende voorsprong er dan toch. Mbappé (65.) maakte zijn tweede van de avond nadat Piqué een voorzet van Florenzi onhandig in zijn voeten had geduwd. PSG bleef doorpushen en vijf minuten later kreeg Moise Kean (70.) alle ruimte van de wereld om de 1-3 op aangeven van Paredes tegen de netten te koppen. Barça vond geen antwoord meer en slikte zelfs nog de 1-4. Mbappé (85.) werkte een snelle tegenprik knap af voor zijn derde van de avond. De Fransman is de eerste speler die er in de 21e eeuw in slaagt om in een Champions League-wedstrijd in en tegen Barcelona drie keer te scoren. 'Dit is een geweldig resultaat, maar niets is beslist', aldus uitblinker Mbappé, 'We zijn heel tevreden. Dit was voor ons een heel belangrijke wedstrijd. We wilden hier komen winnen. Het lukt niet altijd, ik ga nog mindere matchen spelen, maar ik zal me nooit verstoppen. Vandaag heeft mijn harde werk resultaat opgeleverd.' Mbappé loofde ook zijn coach Mauricio Pochettino. 'Hij heeft geweldig werk verricht, en gaat op dezelfde weg verder als Thomas Tuchel, die vorig jaar met ons de finale haalde. We hebben een goede staf en beginnen fysiek op ons toppunt te komen. We zijn er nog niet, maar proberen telkens stappen te zetten.' Trainer Ronald Koeman van FC Barcelona kon na het verloren eerste duel niet anders dan erkennen dat zijn ploeg tekort komt voor de echte Europese top.'In de tweede helft hadden we verdedigende problemen', zei de Nederlander. 'De uitslag geeft ook wel aan hoe superieur PSG was. Ze waren veel efficiënter dan wij. De eerste helft was meer in evenwicht en na de 1-0 van ons kreeg Ousmane Dembélé de kans om er 2-0 van te maken.'Leipzig tegen Liverpool was voor de rust min of meer in evenwicht, met de Reds die met de rust in zicht steeds meer kwamen opzetten, maar er vielen geen doelpunten. Kort na de pauze maakte Mo Salah (53.) 0-1, nadat Sabitzer hem de bal domweg cadeau deed. Vijf minuten later verdubbelden de bezoekers hun voorsprong al. Nu was het Mukiele die stevig in de fout ging en Sadio Mané (58.) op weg zette naar de 0-2. Leipzig ging nadien nog dapper op zoek naar de aansluitingstreffer, maar scoren lukte de Duitsers niet meer. De terugwedstrijden volgen op 10 maart.