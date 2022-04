Aan het begin van het seizoen werd uitgekeken naar wat Messi, Donnarumma, Ramos, Hakimi en Wijnaldum konden betekenen voor Paris Saint-Germain en zijn Champions League-droom. Maar zijn die transfers top of een flop gebleken?

Lionel Messi

Financieel zal PSG niet klagen, maar de Argentijn had zelf waarschijnlijk ook op meer gehoopt in Parijs. Hij scoorde amper negen doelpunten en domineerde de competitie niet zoals verwacht. Het was al van het seizoen 2005-2006 geleden dat hij nog minder dan tien doelpunten scoorde. Als aangever bleef Messi wel op niveau, in 30 wedstrijden gaf hij nog steeds dertien assists en ook kansen creëren blijft hij kunnen.

Maar algemeen bekeken, is zijn seizoen gewoon teleurstellend en kan je hem moeilijk nog bij de besten van de wereld rekenen. Technisch was hij niet top en ook aan zijn attitude werd door de fans regelmatig getwijfeld.

Gianluigi Donnarumma

De Europese kampioen had waarschijnlijk op meer speelminuten gehoopt toen hij AC Milan verliet. De doelman moest zijn speeltijd delen met Keylor Navas, die zelfs twee wedstrijden meer op het veld stond. Dat is voor beide keepers niet optimaal, gaven ze al aan. 'Het is geen goede situatie voor mij, maar ook niet voor hem. Er moet zeker iets veranderen,' zei Donnarumma dit weekend.

Naast dieptepunten, zoals de flater tegen Real Madrid, waren er weinig hoogtepunten het voorbije jaar. Hij speelde een oké seizoen, maar niet meer dan dat. Verschillende Italiaanse kranten linkten hem dan ook aan Juventus, maar zondag vertelde hij bij Sky Sport dat hij wil blijven om de Champions League te winnen met Paris Saint-Germain.

Sergio Ramos

Voor Sergio Ramos was zijn eerste jaar in Frankrijk ronduit teleurstellend, want door opeenvolgende blessures speelde de Spanjaard slechts tien wedstrijden. Bij Real Madrid had de 35-jarige in zijn laatste seizoen al een abonnement op de ziekenboeg en bij PSG verlengde hij dat. Nog voor de seizoenstart blesseerde hij zich op training aan de kuit. Daardoor zat hij pas eind november voor het eerst bij de selectie, om begin december opnieuw uit te vallen. Tussen februari en april speelde hij opnieuw niet door een andere kwetsuur. De laatste vijf wedstrijden maakte hij minuten, maar aangezien hij slechts 10 van de 34 wedstrijden in de League 1 beschikbaar was, is het afwachten hoelang dat duurt.

© GETTY

Georginio Wijnaldum

Ook Wijnaldum is in de Franse hoofdstad nog maar een schim van de speler die hij bij Liverpool was. Met amper acht volledige matchen gaf de Nederlander bij de NOS ook al aan dat het moeilijk liep. 'Ik ben het gewoon veel te spelen. Dit is lastig en ik moet hard werken om de situatie te veranderen.'

Met drie goals en drie assists waren de statistieken van Wijnaldum op zijn normale niveau, maar hij speelde maar een derde van de minuten die hij vorig seizoen maakte. Zijn grootste probleem was dat hij geen vaste positie kreeg in een ploeg dat al geen echt team was. Regelmatig verplaatst worden deed meer kwaad dan goed aan het niveau van de Nederlander.

Achraf Hakimi

De transfer van Hakimi is de enige toptransfer die ongeveer voldeed aan de verwachtingen. Hij maakte nog wel fouten, maar was al snel ingeburgerd in het Franse voetbal. Zijn coach Mauricio Pochettino had van de rechtsback aanvallend graag meer gezien dan drie goals en zes assists, maar was blij dat hij defensief al zijn mannetje kon staan. Algemeen bekeken was hij een van de meest betrouwbare spelers van PSG dit seizoen, al mocht hij soms wat meer de beslissende voetballer van de vorige jaren zijn. Naar het einde toe haalde hij ook zijn eerdere niveau niet helemaal meer.

Volgens Franse media zou Hakimi graag vertrekken, omdat hij zich niet welkom voelt in de kleedkamer. Maar zoals het verleden aantoonde, is naar PSG gaan makkelijker dan er vertrekken en voor de Marokkaan is dat zeker het geval. Hij was niet alleen de enige betalende transfer van afgelopen zomer, maar heeft ook nog een contract tot 2026. En omdat hij nog maar 23 is, wordt hij gezien als iemand voor de toekomst.

Lionel MessiFinancieel zal PSG niet klagen, maar de Argentijn had zelf waarschijnlijk ook op meer gehoopt in Parijs. Hij scoorde amper negen doelpunten en domineerde de competitie niet zoals verwacht. Het was al van het seizoen 2005-2006 geleden dat hij nog minder dan tien doelpunten scoorde. Als aangever bleef Messi wel op niveau, in 30 wedstrijden gaf hij nog steeds dertien assists en ook kansen creëren blijft hij kunnen. Maar algemeen bekeken, is zijn seizoen gewoon teleurstellend en kan je hem moeilijk nog bij de besten van de wereld rekenen. Technisch was hij niet top en ook aan zijn attitude werd door de fans regelmatig getwijfeld. Gianluigi DonnarummaDe Europese kampioen had waarschijnlijk op meer speelminuten gehoopt toen hij AC Milan verliet. De doelman moest zijn speeltijd delen met Keylor Navas, die zelfs twee wedstrijden meer op het veld stond. Dat is voor beide keepers niet optimaal, gaven ze al aan. 'Het is geen goede situatie voor mij, maar ook niet voor hem. Er moet zeker iets veranderen,' zei Donnarumma dit weekend.Naast dieptepunten, zoals de flater tegen Real Madrid, waren er weinig hoogtepunten het voorbije jaar. Hij speelde een oké seizoen, maar niet meer dan dat. Verschillende Italiaanse kranten linkten hem dan ook aan Juventus, maar zondag vertelde hij bij Sky Sport dat hij wil blijven om de Champions League te winnen met Paris Saint-Germain. Sergio RamosVoor Sergio Ramos was zijn eerste jaar in Frankrijk ronduit teleurstellend, want door opeenvolgende blessures speelde de Spanjaard slechts tien wedstrijden. Bij Real Madrid had de 35-jarige in zijn laatste seizoen al een abonnement op de ziekenboeg en bij PSG verlengde hij dat. Nog voor de seizoenstart blesseerde hij zich op training aan de kuit. Daardoor zat hij pas eind november voor het eerst bij de selectie, om begin december opnieuw uit te vallen. Tussen februari en april speelde hij opnieuw niet door een andere kwetsuur. De laatste vijf wedstrijden maakte hij minuten, maar aangezien hij slechts 10 van de 34 wedstrijden in de League 1 beschikbaar was, is het afwachten hoelang dat duurt. Georginio WijnaldumOok Wijnaldum is in de Franse hoofdstad nog maar een schim van de speler die hij bij Liverpool was. Met amper acht volledige matchen gaf de Nederlander bij de NOS ook al aan dat het moeilijk liep. 'Ik ben het gewoon veel te spelen. Dit is lastig en ik moet hard werken om de situatie te veranderen.'Met drie goals en drie assists waren de statistieken van Wijnaldum op zijn normale niveau, maar hij speelde maar een derde van de minuten die hij vorig seizoen maakte. Zijn grootste probleem was dat hij geen vaste positie kreeg in een ploeg dat al geen echt team was. Regelmatig verplaatst worden deed meer kwaad dan goed aan het niveau van de Nederlander.Achraf HakimiDe transfer van Hakimi is de enige toptransfer die ongeveer voldeed aan de verwachtingen. Hij maakte nog wel fouten, maar was al snel ingeburgerd in het Franse voetbal. Zijn coach Mauricio Pochettino had van de rechtsback aanvallend graag meer gezien dan drie goals en zes assists, maar was blij dat hij defensief al zijn mannetje kon staan. Algemeen bekeken was hij een van de meest betrouwbare spelers van PSG dit seizoen, al mocht hij soms wat meer de beslissende voetballer van de vorige jaren zijn. Naar het einde toe haalde hij ook zijn eerdere niveau niet helemaal meer.Volgens Franse media zou Hakimi graag vertrekken, omdat hij zich niet welkom voelt in de kleedkamer. Maar zoals het verleden aantoonde, is naar PSG gaan makkelijker dan er vertrekken en voor de Marokkaan is dat zeker het geval. Hij was niet alleen de enige betalende transfer van afgelopen zomer, maar heeft ook nog een contract tot 2026. En omdat hij nog maar 23 is, wordt hij gezien als iemand voor de toekomst.