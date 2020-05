Frans kampioen PSG heeft z'n eerst grote zomertransfer beet. Het neemt de Argentijnse spits Mauro Icardi definitief over van Inter Milaan.

Goed nieuws voor Romelu Lukaku. Zijn voorganger en jarenlang kapitein van Inter Mauro Icardi verlaat de nerazzurri definitief voor PSG. Dat maakten Inter en PSG zondag bekend op hun sociale media.

Mauro Icardi werd vorige zomer naar de uitgang geduwd door de nieuwe trainer Antonio Conte, die een nieuwe aanvaller bij de ploeg wou: Romelu Lukaku. Toen die eenmaal had getekend, moest Icardi zelf maar uitzoeken waar hij naartoe ging. PSG wierp hem een reddingsboei toe en leende hem het afgelopen seizoen met aankoopoptie. Die optie licht de Franse kampioen nu. Naar verluidt zou het gaan om ongeveer 50 miljoen euro met 8 miljoen aan bonussen. Aanvankelijk was de prijs wel een stukje hoger, met zo'n 70 miljoen euro, maar door de coronacrisis werd die verlaagd naar 'onder de 60 miljoen euro'.

Icardi kwam in 2013 over van het Italiaanse Sampdoria, nadat hij een groot deel van zijn opleiding bij Barcelona kreeg. In 6 seizoenen ontpopte de Argentijn zich tot spits nummer 1 en zelfs kapitein, maar hij kreeg een haat-liefderelatie met het publiek. Bij Inter was hij namelijk goed voor 124 goals in 219 wedstrijden, wat hem imeens populair maakte, maar door zijn fratsen op en naast het veld kreeg hij datzelfde publiek ook vaak tegen zich gekeerd. De fans namen vorige zomer dan ook met gemengde gevoelens afscheid van hun goaltjesdief, maar nu Lukaku hem zo goed verving, zijn de supporters voornamelijk tevreden dat hij weg is.

Bij PSG wou Icardi Inter ongelijk bewijzen en dat lukte hem ook wel. Hij scoorde namelijk 20 keer in 31 matchen en vormde een goede aanvulling op het duo Kylian Mbappé en Neymar. Dat zorgt er nu voor dat PSG hem definitief overneemt.

Maar hoe de toekomst van Icardi er nu precies uit ziet, is nog niet meteen duidelijk. Italiaanse media denken namelijk dat PSG de Argentijn deze zomer al terug van de hand wil doen voor nog meer geld. Juventus en Napoli zouden volgens hen de grote kanshebbers zijn. Maar als PSG Icardi binnen het jaar terug verkoopt aan een Italiaanse club, dan moet het Inter nog eens 15 miljoen euro geven.

