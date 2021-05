PSG hoopt met de contractverlenging van Neymar ook andere spelers te overtuigen om in Parijs (bij) te tekenen.

Tussen het moment dat PSG een akkoord had met de entourage van Neymar en het exacte ogenblik dat de Braziliaan zijn handtekening zette, zaten enkele weken. Genoeg tijd alleszins om twijfel te zaaien. FC Barcelona zou de forcing gevoerd hebben om Neymar terug te halen, vier jaar nadat hij voor 222 miljoen euro van de hand gedaan werd. Het nieuws over de contractverlenging was dan ook een streep door de rekening van Joan Laporta, de Barçavoorzitter die met de terugkeer van Neymar naar Camp Nou Lionel Messi wilde overtuigen om te blijven. Maar bij de financieel in zwaar weer verkerende Catalaanse club kon men niet opboksen tegen het salaris dat PSG zijn sterspeler bood. De contractverlenging tot 2025, met daarin een clausule waardoor er in juni 2022 een extra jaartje bijkomt, is er immers eentje met behoud van loon: een slordige 36 miljoen euro bruto per jaar. Opmerkelijk in deze tijden waarin veel clubs de broeksriem moeten aanhalen. Het megasalaris van Neymar heeft wel als gevolg dat er voor de andere spelers in de kern niet veel marge meer is. Mauricio Pochettino noemde de contractverlenging van Neymar 'het bewijs van de ambities van PSG op korte, middellange en lange termijn'. De Argentijnse trainer verwacht van zijn vedette wel dat hij zich nog meer ten dienste stelt van het collectief, dat hij een heel seizoen lang op niveau presteert en dat hij zich ook mentaal een evenwichtige leider toont. Zich niet laten meeslepen door zijn emoties, blijft een werkpunt voor de 29-jarige spits, die afgelopen seizoen weer tegen een aantal vermijdbare gele en rode kaarten aanliep. Ook in de CL-wedstrijden tegen Manchester City kon de Braziliaan zijn frustratie niet wegsteken. De balans van vier seizoenen Neymar bij PSG is gematigd positief. Zijn eerste twee seizoenen gingen halvelings de mist in door blessures, maar in het seizoen 2019/20 bracht hij PSG naar de finale van de Champions League, en dit seizoen bereikte hij met de Parijzenaars de halve finale. 'Sinds mijn komst is PSG veel groter geworden', vindt hij zelf. 'De club wordt meer gerespecteerd. Voor het tweede jaar op rij zijn we bij de beste vier teams van de Champions League.' Daarnaast werd Neymar drie keer kampioen met PSG en won hij vijf nationale bekers: tweemaal de Coupe de France, tweemaal de Coupe de la Ligue en eenmaal de Franse supercup. De kroon op het werk ontbreekt echter nog. Neymar wil voor de tweede keer de beker met de grote oren winnen, nadat hij dat eerder al deed in 2015 met Barcelona. Hij verwacht dan ook dat de ploeg versterkt zal worden en dat Kylian Mbappé in de Franse hoofdstad blijft. Bij PSG hopen ze alleszins dat de jonge Fransman zich laat inspireren door de contractverlenging van zijn spitsbroeder. Intussen werden ook andere spelers langer aan PSG gebonden: Keylor Navas (tot 2024), Ángel di María (2022) en Juan Bernat (2025). Het openbreken van de verbintenis van Julian Draxler (2024) is ook zo goed als rond. De Duitse middenvelder, die van Pochettino veel meer speelminuten krijgt dan van diens voorganger Thomas Tuchel, legde zelfs een lucratief voorstel van Bayern München naast zich neer. Daarnaast speurt PSG de markt af op zoek naar opportuniteiten, want veel geld zal de club niet kunnen uitgeven. Eentje daarvan is Sergio Ramos. De 35-jarige verdediger, die bij Real Madrid zijn aflopend contract niet kan verlengen aan de voorwaarden die hij zelf wil, zou in Parijs wel een luisterend oor gevonden hebben. Met Neymar als aantrekkingspool zal het alleszins gemakkelijker worden om topspelers te strikken.