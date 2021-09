Vanavond staat het PSG van Lionel Messi in de Champions League tegenover het Man. City van Kevin De Bruyne. Twee weken na de 1-1 tegen Club Brugge lijkt de Franse club echter nog steeds niet op toerental te komen.

In de eigen Franse competitie lijkt er niets aan de hand. Acht wedstrijden, acht overwinningen en al negen punten voorsprong op nummer twee Lens. Het nieuwe sterrenteam van coach Mauricio Pochettino lijkt met andere woorden zijn draai te vinden. Maar op de eerste speeldag van de Champions League tegen Club Brugge leek daar echter niets van waar te zijn. 1-1 werd het in Jan Breydel en Club verdiende misschien wel de overwinning.

Zowel op het veld als in de kleedkamer is er toch het een en ander mis in de Franse hoofdstad en lijkt de kleedkamer één grote warboel. Deze zomer kocht PSG namelijk nog enkele sterspelers met Wijnaldum, Donnarumma, Messi, Hakimi, Sergio Ramos. Ze zorgden voor alsnog voor meer vragen dan antwoorden.Navas of Donnarumma?Een van dé grote vragen bij PSG speelt zich af onder de lat. Gianluigi Donnarumma werd tijdens het EK nog uitgeroepen tot beste keeper van het toernooi, maar aan zijn langverwachte transfer naar Parijs heeft de Italiaan nog niet veel plezier gehad. Hij kwam nog maar twee keer in actie in de Ligue 1 (tegen Clermont en Lyon), maar zou vanavond tegen Manchester City wel eens zijn CL-debuut kunnen maken. Zou, want Pochettino laat niet in zijn kaarten zien. De grote concurrent voor Donnarumma is de Costa Ricaan Keylor Navas. Hij begon aan zijn derde seizoen in Parijs, nadat hij bij Real Madrid de strijd verloor van een andere topdoelman Thibaut Courtois. Maar, net zoals bij de Koninklijke, is Navas veel geliefder in de kleedkamer dan zijn collega. Volgens Italiaanse media zou het Zuid-Amerikaanse/Spaanse deel - wat een meerderheid is bij PSG- van de ploeg achter de 34-jarige doelman staan. Donnarumma moet dus braaf zijn beurt afwachten.Het is een strijd die je al van mijlenver zag aankomen, al dacht Donnarumma's zaakwaarnemer Mino Raiola deze zomer dat er geen vuiltje aan de lucht was voor zijn poulain. 'Tussen Navas en Donnarumma zal er geen gevecht zijn, Gigio zal spelen.' Dat draaide even anders uit en volgens de Corriere dello Sport is de 21-jarige Italiaan momenteel doodongeluk omdat hij niet speelt, de taal niet kent en geen vrienden heeft binnen de club.Waar blijft Sergio Ramos?Hoewel alle nieuwkomers van deze zomer al minuten hebben gemaakt voor hun nieuwe club, blijft het wachten op de eerste minuten van Sergio Ramos. Zijn laatste wedstrijd dateert al van 5 mei, de terugwedstrijd in de halve finale van de Champions League tegen Chelsea, en sindsdien sukkelt de Spaanse verdediger met een blessure aan het linkerbeen. Marca meldde deze week dat het echter nog even zal duren eer Ramos in de ploeg zal staan. Oorspronkelijk was zijn debuut gepland aan het begin van dit seizoen, maar omdat hij te snel wou herstellen, liep hij een nieuwe blessure op. Ramos blijft dus sukkelen met blessures, het is dan ook maar de vraag of het hem nog lukt om dit jaar uit te komen voor zijn nieuwe club.Kan MNM eigenlijk wel werken?Donnarumma en Ramos zijn grote namen, maar het was pas echt uitkijken naar Lionel Messi. De Argentijn samen met Kylian Mbappe en Neymar moest wel vuurwerk opleveren. Maar dat vuurwerk kwam er tot dusver nog niet van, want het drietal lijkt het niet helemaal met elkaar te kunnen vinden. Mbappe flirtte deze zomer bijna openlijk met Real Madrid omdat hij het niet eens was met de komst van Messi en ondertussen lijkt hij ook een kleine oorlog te hebben gestart tegen zijn oude vriend Neymar. 'Die zwerver past nooit naar mij', vertelde hij dit weekend na zijn wissel op de bank tegen ploegmaat Idrissa Gueye. Het is een grote frustratie voor de jonge Fransman dat Neymar hem maar niet wil bereiken op het veld. Bewijs daarvan is dat beide spelers samen nog geen doelpunt konden opzetten, maar dat de Braziliaan zondag wel een assist gaf op Julian Draxler, de vervanger van Mbappe. En Messi? Die speelde nog maar drie wedstrijden met PSG, waarin hij nog geen enkele keer beslissend was. Na een week blessureleed, kan hij echter vanavond wel spelen tegen De Bruyne en co. Het wordt tijd voor de Vlo om zich te laten gelden op het veld. Ernaast deed hij dat al door vorige week erg misnoegd naar de kant te gaan. Wie is de baas: Messi of Pochettino? Het is een van de vele vragen in de Franse hoofdstad. Brandjes blussenVoorlopig is de rol van Pochettino eigenlijk die van een brandweer, hij heeft overal brandjes te blussen. In doel wil hij zowel Donnarumma als Navas tevreden houden, over het voorval met Messi zei hij dat het een gewone wissel was en dat hij geen problemen had met de reactie van de Argentijn en ook het relletje tussen Mbappe en Neymar moest Pochettino snel indijken. 'Deze dingen gebeuren nu eenmaal. Ik heb beiden individueel gesproken en ze hebben het er ook met elkaar over gehad. Eigenlijk ging het over een minuscuul probleem en was er niets aan de hand.'Er is niets aan de hand, zo lijkt het van buitenaf. Maar is dat ook echt zo? Tegen Man. City mogen de sterspelers van Parijs toch eens laten zien dat het ook effectief allemaal onder controle is.